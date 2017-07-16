На фестивале русской лени в Ярославской области выбрали главного лентяя страны

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Главный лентяй страны определен на фестивале "День русской лени" в этнокомплексе "Тыгыдым" в Ярославской области. Этот титул получил блогер Евгений Иванов, сообщила ТАСС событийный директор проекта Олеся Дегтярева.
"Мы выбрали главного лентяя России, им стал ярославский блогер Евгений Иванов. Он получил титул и подарок. Лентяя выбирали на основе конкурса - участники лежали в гамаках, они должны были среагировать на неожиданный звонок телефона и выполнить задание. Самый спокойный, неспешный человек и стал победителем", - сказала Дегтярева.
По ее словам, цель этого юмористического конкурса - показать, как мобильные устройства влияют на покой современного человека.
На конкурсе работал центр канистерапии (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак - прим. ТАСС), там проходили тренинги по технике расслабления через общение с собаками. Этот блок фестиваля особенно понравился гостям. С обученными собаками разных пород пообщались почти все гости, а их было около 400 человек.
Популярным развлечением стала "Спальня-валяльня" - территория, где каждый желающий мог поспать, сфотографироваться и поучаствовать в виртуальном флешмобе. Заведовала площадкой ярославская бабушка-блогер Тетя Таня. "Всех очаровала Тетя Таня, она стала звездой фестиваля. Приятно, что такие интересные интернет-проекты присоединились к празднику", - добавила Дегтярева.
Этнокультурный центр "Деревня Тыгыдым" открылся в 2015 году в Пошехонском районе. Это этнографический комплекс, созданный из копий традиционных строений, а также сохранившихся старинных объектов. В деревне представлены народные промыслы, работают музеи.