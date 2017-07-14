Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни

То, что лень — это плохо, человек узнает примерно тогда же, когда учится самостоятельно чистить зубы или зашнуровывать ботинки. А в школе праздности и вовсе объявляют войну. Достаточно вспомнить, что на форзаце букваря были жирным шрифтом выведены пословицы вроде "Лень — хуже болезни".

У современных врачей есть, что ответить и народной мудрости, и тем, кто считает лень плодом избалованности, неправильного воспитания и дурной наследственности. По мнению медиков, лень — и есть болезнь, а точнее — ее симптом.

Удел трудоголиков

Навязчивый писк будильника, кофе на бегу, целый день в кресле перед компьютером... Пойти на курсы иностранного языка, записаться в тренажерный зал или бассейн, встретиться с институтскими друзьями — все эти планы снова и снова откладываются на потом.

Что это: банальная лень и отсутствие силы воли? Скорее всего, нет. Постоянная вялость, отсутствие мотивации, раздражительность и рассеянность могут быть симптомами синдрома хронической усталости.

Удивительно, но болезнь, вызывающая у человека непреодолимую лень, чаще всего поражает трудоголиков.

Синдром хронической усталости впервые был описан американскими врачами в середине восьмидесятых годов XX века после того, как они исследовали тысячи пациентов, которые жаловались на постоянную вялость, раздражительность и апатию. Оказалось, что почти все они жили в больших городах и много работали.

"С медицинской точки зрения, лень — это совершенно естественная реакция нашего организма. Если человек постоянно работает на пределе своих сил, мозг пытается защититься от стрессовой ситуации. А притормозить трудоголика может как раз нежелание что-либо делать", — рассказывает терапевт Елена Тихомирова.

Синдром хронической усталости — это как ограничитель скорости в автомобиле. Превысил разрешенную — и в салоне начинает пищать сигнал, предупреждающий о том, что двигаться быстрее опасно для жизни.

Когда превышается "скорость" нашей жизни, в организме вырабатываются гормоны стресса — адреналин, норадреналин и кортизол. В экстремальных ситуациях эти вещества помогают человеку быстро сориентироваться и спастись от опасности: они ускоряют пульс, повышают давление крови, стимулируют работу мозга. Именно поэтому человек начинает быстрее соображать, становится более выносливым, может выдерживать холод, голод и даже потерю крови. Но на наше благо эти вещества работают только в ситуациях, которые действительно угрожают жизни и здоровью. Обычно это короткий период времени, а когда опасность остается позади, наступает расслабление.

С медицинской точки зрения, лень — это совершенно естественная реакция нашего организма. Если человек постоянно работает на пределе своих сил, мозг пытается защититься от стрессовой ситуации. А притормозить трудоголика может как раз нежелание что-либо делать Елена Тихомирова Врач-терапевт

Если расслабления нет, постоянный высокий уровень гормонов стресса вызывает гипертонию, бессонницу, нарушения работы сердца и желудка, быстрое старение кожи. Спустя несколько месяцев жизни в таком ритме ресурсы организма истощаются, а человек чувствует себя вялым, разбитым, безразличным ко всему, то есть ленивым. Но ему приходится продолжать гонку.

"К сожалению, сегодня на людей очень давят социальные установки: "Ты должен добиться успеха", "Если ты не сделал карьеру и не получаешь много — ты неудачник", "Чтобы добиться успеха, надо еще чуть-чуть постараться, а ты стараешься недостаточно", — говорит психолог Павел Волженков, — В результате человек загоняет себя до такой степени, что работает даже дома, оставляя на сон три-четыре часа. А руководство компаний зачастую лишь подстегивает своих сотрудников, постоянно напоминая, что на их место могут прийти другие, более эффективные, амбициозные и сильные".

Работать в таком ритме — все равно, что пытаться пробежать марафон со скоростью спринтера. А между тем, главное правило бегущих на длинные дистанции, — умение распределять силы. Поэтому врачи рекомендуют трудоголикам снижать нагрузки как минимум на двадцать процентов, чтобы действительно достигнуть успехов на работе и при этом остаться здоровыми.

"Почему в сутках только 24 часа?"

Еще одна серьезная причина постоянной усталости и апатии — хроническое недосыпание. Трудоголики часто пренебрегают сном и ночью либо работают, либо делают те дела, что не успевают днем: встречаются с друзьями, ходят по магазинам или в кино.

Но вечером мозг начинает вырабатывать гормон мелатонин, который вызывает желание спать. Мелатонин — это и наш доктор, и рабочий: пока мы спим, он восстанавливает силы, усиливает работу иммунитета, замедляет старение организма.

Активнее всего он выделяется с двенадцати до трех часов ночи. При недосыпании выработка мелатонина уменьшается, сбиваются биоритмы организма, именно поэтому мы не можем уснуть, даже если смертельно устали, а утром с трудом просыпаемся и чувствуем себя разбитыми.

"Природа создала человека так, чтобы ночью его мозг отдыхал, а днем работал, — говорит кардиолог и терапевт Низами Гулиев, — во сне мозг обрабатывает и усваивает информацию, которую получил за день, как бы освобождая место для новой. Если человек недосыпает, но при этом работает в обычном интенсивном ритме, мозг просто не в состоянии быстро обрабатывать информацию. Это как компьютер с маленьким объемом памяти, который заставили качать тяжелый видеоролик. Он будет делать это очень медленно".

После ночи, проведенной над очередным проектом, организм будет стремиться к отдыху и сопротивляться поступлению новой информации. Работа в таком состоянии воспринимается как травмирующий фактор, от которого надо спрятаться. Так что, нахлынувшая лень и желание заняться чем угодно, только бы не работой, вполне естественна.

Болезнь менеджеров

Вызывать лень может и отсутствие физических нагрузок. Когда мы проводим на сидячей работе целый день и наше тело, по сути, бездействует, количество импульсов, поступающих от мышц в нервную систему, уменьшается, кровь плохо насыщается кислородом. В результате снижается работоспособность головного мозга, ухудшается память и концентрация внимания. А мы чувствуем вялость, слабость и...нежелание работать.

Если человек недосыпает, но при этом работает в обычном интенсивном ритме, мозг просто не в состоянии быстро обрабатывать информацию. Это как компьютер с маленьким объемом памяти, который заставили качать тяжелый видеоролик. Он будет делать это очень медленно Низами Гулиев Врач-терапевт

«Если вы регулярно мучаетесь от лени, попробуйте хотя бы час в день посвятить физическим нагрузкам, — советует фитнес-тренер международного класса Екатерина Василенко, — занимайтесь с тренером, а если такой возможности нет, выходите на одну остановку раньше от дома и проходите пару километров пешком. Заведите собаку и гуляйте с ней минимум по сорок минут утром и вечером».

Исследования ученых доказали, что регулярная и умеренная физическая нагрузка улучшает кратковременную память и концентрацию внимания почти на тридцать процентов. Так что компании, которые предоставляют своим сотрудникам льготные абонементы в фитнес-клубы, на самом деле обеспечивают более высокую эффективность их работы.

"...подобный аглицкому сплину, короче: русская хандра"

А что, если у человека нет проблем со здоровьем, он нормально высыпается, достаточно двигается, не усердствует на работе и при этом все равно всей душой стремится к безделью? Получается, он и есть тот самый лентяй? Вовсе нет. Скорее всего, такой человек просто занимается не своим делом или испытывает психологический стресс.

"Лень — это ярлык, который легко повесить на человека, не разобравшись в причинах его нежелания выполнять то или иное действие, — объясняет психолог Павел Волженков, — на самом деле, наша психика просто защищается, если мы делаем что-то, что нам не по душе. Например, если человек ходит на работу, которая не приносит ему удовлетворения, или если он находится в коллективе, с которым у него конфликт".

Лень как следствие пресыщенности жизнью или тепличного воспитания, по мнению психологов, встречается крайне редко.

Чаще — это щит, которым человек закрывается от необходимости принять важное для себя решение. Ведь оно повлечет изменения в устоявшейся жизни, неизвестность и, возможно, неудачи, которых люди всегда стараются избегать.

Так что, если на вас периодически накатывают приступы лени, не торопитесь себя ругать, а лучше постарайтесь разобраться, нравится ли вам то, чем вы занимаетесь. И, решившись на перемены, не забудьте, что сказал Конфуций: "Выберете себе работу по душе, и вы не будете работать ни одного дня в своей жизни". Наверное, лучшее руководство для лентяев сложно придумать.

Карина Салтыкова