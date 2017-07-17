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Аксенов: цены на продукты в курортных регионах Крыма зачастую завышены в три раза

Общество
17 июля, 16:48 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, июля. /ТАСС

Глава республики поручил "провести анализ логистических цепочек, выстраиваемых при транспортировке товара от места производства до пункта реализации"

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Цены на продукты питания и предметы первой необходимости в курортных регионах Крыма зачастую завышены более чем в три раза. Власти республики организовали разбирательство по данному факту, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.

"К сожалению, в курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза. Подобная ситуация не приемлема ни для кого: ни для производителей, у которых продукция выкупается по дешевке, а потом перепродается втридорога, ни для бюджета республики, куда поступает меньше налогов, ни для крымчан и гостей полуострова, которые вынуждены переплачивать в несколько раз", - написал Аксенов.

Он отметил, что, по данным официальной статистики, цены на продукты питания и предметы первой необходимости в Крыму "в среднем ниже", чем в соседнем Краснодарском крае. "Статистика, безусловно, - это хорошо, и ее данные могут быть полезными, однако достаточно посмотреть цены на южном берегу Крыма, чтобы усомниться в ее точности", - сообщил Аксенов.

"Именно поэтому поручил своему заместителю Юрию Михайловичу Гоцанюку провести анализ логистических цепочек, выстраиваемых при транспортировке товара от места производства до пункта реализации. Кроме того, следует наладить систему по устранению стихийной торговли в городах и районах Крыма", - добавил глава региона.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Федеральная антимонопольная служба России направила в Крым специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей.

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