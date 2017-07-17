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В Приднестровье заложили часовню в память о семье Николая II

Общество
17 июля, 17:18 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

На реализацию проекта, который лидер республики взял под личный контроль, отведен ровно год

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. В непризнанном Приднестровье к 100-летней годовщине гибели семьи последнего российского императора Николая Романова, которая наступит в будущем году, возведут часовню. Об этом говорилось в понедельник на церемонии закладки памятной плиты в храме Александра Невского у стен Бендерской крепости.

В годовщину трагических событий минувшей ночью здесь традиционно чествовали семью Николая II. После ночного бдения священнослужители отслужили божественную литургию, в которой приняли участие прихожане и первые лица республики. Как напомнил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, в этом храме молились приезжавшие в Бессарабию российские императоры - Николай I, Александр II и Николай II. "Последний бывал в этих краях четырежды, а в мае 1916 года государь молился в храме Александра Невского с супругой и детьми", - отметил президент.

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Он обратил внимание, что в советский период это здание было уничтожено и отстроено совсем недавно. Проектирование будущей часовни находится на завершающей стадии, поэтому строительные работы начнутся в ближайшее время. На реализацию проекта, который лидер республики взял под личный контроль, отведен ровно год.

Бендерская крепость

Николай II посещал Бендеры, где в сопровождении генерала Алексея Брусилова проводил смотр войск Юго- Западного фронта. В городе действовал военный госпиталь, которому Николай передал пожертвование в 40 тыс. рублей на поддержу раненых. После этого состоялась его встреча с военными и местными чиновниками на территории храма Александра Невского. На историческом месте, где проходило чаепитие, также сооружен памятный знак.

Эта крепость была построена в ХVI веке, во времена османского владычества. Русские войска, которыми командовал князь Потемкин, отбили ее у турок. В память об исторических событиях здесь восстановлены памятники с именами павших солдат и офицеров, сооружена часовня, Потемкинская колоннада, Триумфальная арка, украшенная российским гербом и другие монументы. Особое место среди них занимают памятники воевавших здесь выдающихся российских полководцев - Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Румянцева- Задунайского, Петра Панина, генерала Николая Раевского.

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