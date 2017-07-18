В Рио-де-Жанейро открылась международная олимпиада по математике

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Международная олимпиада по математике открылась в понедельник в городе Рио-де-Жанейро. Как сообщили организаторы мероприятия, в этом году в нем принимают участие представители рекордного числа государств.

"Сегодня мы встречаем молодых людей из 112 стран. Это означает, что речь идет о самой масштабной и широкой Международной олимпиаде по математике наших дней. Мы очень гордимся этим", - заявил на церемонии открытия Марселу Виана, президент бразильского Института чистой и прикладной математики и один из представителей оргкомитета соревнований.

Первая Международная олимпиада по математике была организованы в 1959 году в Румынии, и в ней приняли участие учащиеся средних школ из семи государств. С тех пор это мероприятие проводилось ежегодно, за исключением 1980 года. Нынешние соревнования проходят в 58-й раз и впервые - на территории Бразилии. В общей сложности в них участвуют 623 человека.

Россияне рассчитывают на высокие результаты

Россию на соревнованиях представляют шестеро школьников из четырех городов страны. Как заявил корреспонденту ТАСС заместитель руководителя сборной РФ Дмитрий Терешин, он рассчитывает на успешное выступление команды.

"Это очень сложный вопрос, потому что в последние несколько лет наша сборная выступает не очень [хорошо], но я надеюсь, что в этом году все будет лучше. В прежние времена наша сборная не опускалась ниже пятого места в течение 20 с лишним лет", - сказал Терешин, отвечая на вопрос о шансах россиян на победу.

По его словам, Россия участвует в соревнованиях с 1992 года, когда Международная олимпиада по математике проходила в Москве. В течение двух ближайших дней - 18 и 19 июля - участники получат по три задачи, на решение каждой из которых отводится в среднем по 1,5 часа. По итогам решения этих шести задач школьникам выставят соответствующие баллы.

"Это очень сложный процесс, потому что все пишут на своих родных языках, и руководители команд предварительно проверяют работы своей страны. После этого начинается процесс, который называется координация. Есть целая группа людей, координаторов, их задачи - уравнять оценки. У них есть ксерокопии всех работ, они заранее с ними знакомятся", - пояснил Терешин корреспонденту ТАСС.

"Мы приходим в определенное время, чтобы сверить оценки по каждой задаче. Бывает так, что у нас все решили, координаторы все поняли, мы пришли, получили свои оценки и ушли. А иногда бывают сложные случаи, когда они [координаторы] что-то не поняли, мы долго переводим им [решения] на английский язык и т. д. По окончании координации результат фиксируется", - добавил он.

Стандартная команда состоит не более чем из шести человек - именно такую сборную отправила на соревнования Россия. Однако в случае стран, у которых нет достаточных финансовых средств или подготовленных учащихся средних школ, число участников может быть ограничено одним или двумя. Предполагается, что результаты будут обнародованы в ближайшую пятницу, 21 июля. Как только итоги станут известны, они будут опубликованы на официальном сайте Международной олимпиады по математике.

Парад национальных сборных и женский вопрос

Церемония открытия Международной олимпиады по математике проходила в одном из отелей, расположенных на побережье Атлантического океана в Барра-да-Тижука - западном районе Рио-де-Жанейро. Она была организована по образу и подобию спортивных Олимпийских игр - центральным моментом мероприятия стал парад национальных сборных. Каждая из команд выходила на сцену и фотографировалась с флагом своей страны.

Несмотря на общее оптимистическое настроение, часть церемонии была посвящена печальному событию в мире науки. Организаторы соревнования попросили почтить минутой молчания иранского математика Мариам Мирзахани, которая в 2014 году стала первой женщиной-лауреатом Филдсовской премии. Она умерла 15 июля в возрасте 40 лет. Судьба Мирзахани привлекла внимание к гендерному аспекту математических соревнований.

"Вы можете заметить, что здесь присутствуют представители всех рас и континентов, но процент женщин, девушек гораздо ниже, чем процент мужчин. Это не то, что мы хотели бы видеть. Причем дело не только в этой олимпиаде - мы знаем, что это не вина организаторов, здесь присутствует много факторов. Мы хотим обратить внимание на этот вопрос", - сказал Марселу Виана.

20 июля в рамках Международной олимпиады по математике в Рио-де-Жанейро состоится круглый стол под названием "Роль женщин в науке". Он призван способствовать достижению гендерного равенства среди ученых в различных странах мира.