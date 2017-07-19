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Российские журналисты осмотрели древний сирийский город

Общество
19 июля, 6:25 UTC+3 РАСАФА /Сирия/ 19, июля. /ТАСС

Историческую ценность Расафы ученые приравнивают к знаменитой Пальмире

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РАСАФА /Сирия/, 19 июля. /ТАСС/. Сирийские власти пригласили в среду российских журналистов осмотреть древний античный памятник - город Расафу, недавно освобожденный от террористов. Историческую ценность Расафы ученые приравнивают к знаменитой Пальмире.

"Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России - прим. ТАСС), бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет", - рассказал сотрудник администрации города-музея Абдула Витар.

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Он отметил, что отступающие боевики заминировали большинство исторических объектов Расафы.

"Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни - сейчас все это заминировано", - сетует он.

Витар напомнил, что до войны Сафара была центром паломничества провинции Ракка, которую посещали десятки тысяч верующих - именно здесь, по преданиям, был казнен римский легионер-христианин Сергий, почитаемый святым в православной и католической церквях.

Опасность обстрела города-музея существует до сих пор - линия соприкосновения сирийской армии с боевиками пока проходит в 25 километрах, но историк уверен, что археологи и ученые смогут посетить Расафу уже в предстоящие зимние месяцы - саперы начнут разминирование христианских святынь в ближайшее время.

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