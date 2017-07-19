Российские журналисты осмотрели древний сирийский город

В Московском регионе ожидаются местами небольшой дождь и до 24 градусов теплаМосква 19 июля, 6:00
U2 попросила суд в США отклонить иск по обвинению в плагиатеКультура 19 июля, 4:31
Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республикиМеждународная панорама 19 июля, 4:09
"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилейЭкономика и бизнес 19 июля, 4:03
Самолет МЧС России доставил из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГОбщество 19 июля, 3:50
СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублейЭкономика и бизнес 19 июля, 3:47
В Аргентине от холода погибли четыре человекаПроисшествия 19 июля, 3:43
Пожар на судне в порту Петропавловска-Камчатского ликвидированПроисшествия 19 июля, 3:36
Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографииОбщество 19 июля, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАСАФА /Сирия/, 19 июля. /ТАСС/. Сирийские власти пригласили в среду российских журналистов осмотреть древний античный памятник - город Расафу, недавно освобожденный от террористов. Историческую ценность Расафы ученые приравнивают к знаменитой Пальмире.
"Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России - прим. ТАСС), бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет", - рассказал сотрудник администрации города-музея Абдула Витар.
Он отметил, что отступающие боевики заминировали большинство исторических объектов Расафы.
"Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни - сейчас все это заминировано", - сетует он.
Витар напомнил, что до войны Сафара была центром паломничества провинции Ракка, которую посещали десятки тысяч верующих - именно здесь, по преданиям, был казнен римский легионер-христианин Сергий, почитаемый святым в православной и католической церквях.
Опасность обстрела города-музея существует до сих пор - линия соприкосновения сирийской армии с боевиками пока проходит в 25 километрах, но историк уверен, что археологи и ученые смогут посетить Расафу уже в предстоящие зимние месяцы - саперы начнут разминирование христианских святынь в ближайшее время.