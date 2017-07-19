КС признал неконституционными ряд положений закона о миграционном учете иностранцев

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующим Основному закону страны ряд положений закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ", которые создают неопределенность при решении вопроса о регистрации иностранцев по месту пребывания: в месте фактического проживания или по юридическому адресу принимающей стороны. Соответствующее постановление оглашено в среду в суде.
КС ранее рассмотрел жалобы двух граждан США, которые приехали в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации "Церковь Иисуса Христа святых последних дней". Принимающая сторона поставила их на миграционный учет по месту нахождения организации в городе Самаре, однако по факту они проживали в квартире по другому адресу, арендованной организаторами поездки. Иностранцы были признаны виновными в нарушении правил пребывания в РФ, им назначили штраф с административным выдворением из России.
"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции РФ, и законодателю необходимо устранить неопределенность нормативного содержания закона", - говорится в материалах суда.
КС отметил, что "при неопределенности закона иностранный гражданин подвергается риску привлечения к юридической ответственности несмотря на то, что он лишен возможности осознавать противоправность своего поведения".
По мнению суда, "законодатель должен учесть устоявшееся в российской правовой системе понимание места пребывания (сопряжено именно с местом пребывания не по месту жительства) или выразить его специфику в законе более четко".
"Впредь до этого оспоренные нормы не могут рассматриваться как обязывающие иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на учет по месту нахождения пригласившей их организации, вставать на учет по месту нахождения предоставленного им этой организацией жилого помещения. Во всех остальных случаях иностранные граждане и лица без гражданства должны вставать на учет по месту пребывания в месте фактического проживания", - добавил суд.
Дела заявителей будут пересмотрены.
Согласно оспариваемым нормам, иностранный гражданин в течение семи дней со дня прибытия обязан встать на учет по месту пребывания. По данным пресс-службы, суды понятие "место пребывания" истолковали в делах заявителей как место фактического проживания гражданина. Заявители настаивали, что в правилах и условиях постановки на миграционный учет временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан есть неопределенность.