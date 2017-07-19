За полгода из тюрем РФ отпустили почти 1 тыс. заключенных, имеющих тяжелые болезни

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Почти тысяча заключенных в СИЗО или осужденных к лишению свободы в России были освобождены в этом году из-за болезней, препятствующих нахождению под стражей.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

"В этом году оптимизирована работа с судебными органами в отношении лиц, имеющих тяжкие заболевания, препятствующие содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых (постановление правительства № 3 от 14 января 2011 года), и осужденных, представляемых к освобождению в связи с тяжелой болезнью (постановление правительства № 54 от 6 января 2004 года)", - сообщили в пресс-бюро.

"В первом полугодии этого года по этим постановлениям освобождены 984 человека, за первое полугодие 2016 года - 773 человека", - сообщили во ФСИН.

Так, в Москве за полгода на медобследование на наличие тяжких заболеваний, препятствующих содержанию под стражей или отбытию наказания в виде лишения свободы, был направлен 41 заключенный. В отношении 22 из них были даны положительные заключения врачей. На свободу вышли 18 человек, один скончался в день вынесения положительного медицинского заключения, сообщила ранее руководитель медико-санитарной части УФСИН по Москве Галина Тимчук.

В московских СИЗО сейчас находятся 90 инвалидов, девять из них имеют первую группу инвалидности, 20 - вторую группу и 61 - третью группу. По словам Тимчук, за полгода 57 человек прошли медико-социальную экспертизу, у 17 человек инвалидность была поставлена впервые, у 29 она была подтверждена.

Тимирязевский суд Москвы в среду на выездном заседании в СИЗО "Матросская тишина" освободил из-под стражи под подписку о невыезде 28-летнего москвича Антона Мамаева, осужденного в 30 июня на 4,5 года колонии за разбой и помещенного после приговора под стражу. Мамаев страдает редким заболеванием - спинальной мышечной атрофией.