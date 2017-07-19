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Законопроект об анонимайзерах прошел второе чтение в Госдуме

Общество
19 июля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Документ предполагает, в частности, создание Роскомнадзором федеральной государственной информационной системы, которая будет содержать черный список запрещенных сайтов

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете, - так называемых анонимайзеров, для получения доступа к таким сайтам. Авторами инициативы выступили в начале июня депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

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Предполагается, что Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам. Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.

После "вхождения" в ФГИС анонимайзер в течение трех дней должен будет "обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ" программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик - прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

При этом данные нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на "случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен", при условии что круг их пользователей их владельцами заранее определен и их использование "осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование", говорится в законопроекте.

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