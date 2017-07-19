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Скворцова: телемедицина пока не используется только в двух субъектах России

Общество
19 июля, 16:28 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 19, июля. /ТАСС

По словам министра здравоохранения РФ, в 2017-2018 годах планируется подключить к федеральной телемедицинской системе все 700 федеральных медицинских учреждений в регионах РФ

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НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Телемедицинские технологии используются в 83 из 85 субъектов России. Об этом заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня телемедицина на региональном уровне используется в 83 субъектах РФ, кроме Республики Алтай и Чукотского автономного округа. Более 4,4 тыс. медицинских организаций подключены активно к этим системам", - сказала Скворцова.

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Министр отметила, что в 2016 году ведомство начало формирование федеральной, вертикально-интегрированной телемедицинской системы, которая связывает национальные медицинские и исследовательские центры с профильными региональными подразделениями. "Уже 70% регионов подключились к этой системе", - подчеркнула она.

По словам Скворцовой, в 2017-2018 годах планируется подключить к федеральной телемедицинской системе все 700 федеральных медицинских учреждений в субъектах РФ.

19 июля в Госдуме состоится второе, основное, чтение законопроекта о телемедицине. Документ предполагает оказание медпомощи с помощью дистанционных консилиумов медиков и консультаций пациентов, включая дистанционный мониторинг состояния здоровья больного. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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