Гагарин на продажу: самые дорогие и скандальные "космические" лоты

Аукцион Sotheby`s готовит торги, приуроченные к 48-й годовщине со дня первой высадки человека на Луну. Среди лотов — сумка, в которой Нил Армстронг доставил на Землю лунный грунт. Организаторы хотят выручить за нее от $2 до $4 миллионов. На торгах также будут выставлены отчет Юрия Гагарина на английском языке (предварительно оценивается в $50 тысяч), снимок пилота "Аполлона-11" Базза Олдрина ($4 тысячи) и другие раритеты.

Первый аукцион Sotheby`s по продаже космических раритетов прошел в декабре 1993 года. Самым дорогим лотом на нем стал спускаемый аппарат корабля "Союз ТМ-10" с автографами космонавтов. Его купили за $1,65 млн. Тогда же за $354 тыс. был продан трехстраничный машинописный рапорт Юрия Гагарина о его полете с личной подписью.

В следующий раз этот доклад космонавта выставили на аукционе Christie`s в 2001 году, но за него удалось выручить сумму вдвое меньше — $171 тыс. После продажи российские чиновники назвали сделку незаконной. Согласно их аргументам, вывоз уникальных и ценных государственных документов запрещен законодательством. Рапорт требовали вернуть в Россию и провести расследование, чтобы узнать, как раритет попал на аукцион.

Осталось непонятным так же и то, как в 1993 году на иностранные аукционы попали более 140 раритетов советской космонавтики. Среди них были личные вещи Гагарина, например, его военная форма, и манекен "Иван Иванович", который "слетал" в космос раньше первого космонавта. Сейчас манекен находится в Национальном музее авиации и космонавтики в США. Ответственности за их вывоз никто не понес.

В 2011 году на аукцион Sotheby`s выставили спускаемую капсулу корабля "Восток 3КА-2", который был отправлен в космос за две недели до полета Гагарина. Это один из первых космических аппаратов, который был создан в 1961 году. На его борту в космос отправились собака Звездочка и тот самый "Иван Иванович". Лот был продан за $2,88 млн.

Но распродаются не только советские космические раритеты. Например, два года назад на торги были выставлены часы, которые носил командир миссии Apollo 15 (1971 год) Дейв Скотт. Это был хронограф фирмы Bulova. Космонавт надел их поверх скафандра, когда часы Omega, которые NASA выдавал сотрудникам, сломались. Хронограф, на поверхности циферблата которого сохранилась лунная пыль, продали за $1,6 млн.

В прошлом году на аукцион был выставлен прототип лунохода NASA, созданный в рамках космической программы Apollo. У него вообще интересная история "жизни": транспортное средство нашли на свалке металлолома в Алабаме. NASA находкой не заинтересовалось, поэтому четырехколесный прототип решили продать на аукционе. Стартовая цена составила $150 тыс.

Популярностью на аукционах пользуются и метеориты. В 2012 году в Нью-Йорке выставили на продажу фрагменты метеоритов с Луны и Марса. Акция принесла организаторам более $1 млн. Самым дорогим лотом стал фрагмент лунного метеорита "Дар аль Гани 1058" весом 1,8 кг. Его купили за $330 тыс. А самым тяжелым оказался железный метеорит весом 725 килограмм.

Виктория Сальникова