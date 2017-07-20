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Мизулина повторно внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов

Общество
20 июля, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Сенатор считает, что само наличие возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка стимулирует рост отказов от детей

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина в четверг повторно внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить создавать в России беби-боксы — специально оборудованные места с колыбелью, где мать, решившая отказаться от ребенка, может его оставить.

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"Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей. Это крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах. Поскольку ранее внесенный мной законопроект был отклонен депутатами с нарушением регламента, я приняла решение внести его повторно и на этот раз рассчитываю на открытое его обсуждение. Только так мы сможем получить объективный ответ на вопрос, нужен закон или нет", — цитирует Мизулину пресс-служба.

Накануне на пленарном заседании депутаты Госдумы отклонили законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов. По ее словам, произошло это "с грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария", так как документ был рассмотрен "без обсуждения и без приглашения автора".

"Я была готова к дискуссии, была готова услышать аргументы "против", чтобы приступить к совместному поиску вариантов решения проблемы, не стимулируя при этом рост отказов от новорожденных", — сказала сенатор.

Законопроектом, который внесла Мизулина, предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание беби-боксов. Их предлагается штрафовать на сумму от 1 млн до 5 млн рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток за создание юридическим лицом таких мест для детей.

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Персоны
Мизулина, Елена Борисовна
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