Комитет защиты журналистов призвал власти РФ обеспечить безопасность Юлии Латыниной

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) рассчитывает, что российские власти обеспечат безопасность обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной, дом которой ранее облили жидкостью с резким запахом. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении данной неправительственной организации, базирующейся в Нью-Йорке.
Как отмечается в документе, "российским властям следует расследовать нападение", "привлечь виновных к ответственности и обеспечить ее [Латыниной] безопасность".
"Мы призываем российские власти серьезно отнестись к этому нападению на Юлию Латынину и гарантировать, что она сможет жить и работать в безопасности, - отметила координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. - Латынина является одним из многих сотрудников "Новой газеты", которые идут на огромный риск, чтобы заниматься независимой журналистикой".
Как сообщалось ранее, полиция проводит проверку в связи с тем, что неизвестные облили дом Латыниной в поселке Переделкино в Новой Москве некой жидкостью с резким запахом. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве указали, что жидкость опасности для жизни и здоровья людей не представляет.