Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе

Общество
21 июля, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В столице ожидается сухая и солнечная погода

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Столбики термометров в Москве на следующей неделе могут впервые за это лето приблизиться к отметке 30 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В среду температура воздуха составит 24-29 градусов, а в четверг, по предварительным расчетам, воздух может прогреться до 26-31 градуса", - отметил представитель метеослужбы. Ожидается, что будет солнечно и сухо.

Смотрите также
Городской пляж на Пушкинской набережной

Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов Москвы

В предстоящие выходные погода будет теплой, осадков также не предвидится, лишь в воскресенье местами по области пройдет кратковременный дождь. Ночью до 12-14 градусов тепла в мегаполисе и 9-14 градусов в регионе. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов в Москве и 20-25 градусов по области. С понедельника начнется потепление: в ночные часы будет уже 10-15 градусов, днем - 22-27 градусов. Местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В пятницу в столице действует предупреждение о грозах и усилении ветра. Рано утром на северо-востоке выпал град, отмечался ливень. Сильный дождь с градом повторился в полдень и в центре столицы. Менее чем за час в районе Пресни выпало 5,2 мм осадков. При этом на севере столицы, на ВДНХ, дождя не было совсем, хотя гроза гремела.

Наиболее сильный ливень прошел на территории Новой Москвы, в Троицке за час выпало 7,9 мм осадков. 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в городе в круглосуточном режиме дежурят более 300 бригад "Мосводостока". Скоплений дождевой воды на улицах после ливня не зафиксировано, сообщили в пресс-службе предприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - Платов
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама