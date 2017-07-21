До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Столбики термометров в Москве на следующей неделе могут впервые за это лето приблизиться к отметке 30 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В среду температура воздуха составит 24-29 градусов, а в четверг, по предварительным расчетам, воздух может прогреться до 26-31 градуса", - отметил представитель метеослужбы. Ожидается, что будет солнечно и сухо.

В предстоящие выходные погода будет теплой, осадков также не предвидится, лишь в воскресенье местами по области пройдет кратковременный дождь. Ночью до 12-14 градусов тепла в мегаполисе и 9-14 градусов в регионе. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов в Москве и 20-25 градусов по области. С понедельника начнется потепление: в ночные часы будет уже 10-15 градусов, днем - 22-27 градусов. Местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В пятницу в столице действует предупреждение о грозах и усилении ветра. Рано утром на северо-востоке выпал град, отмечался ливень. Сильный дождь с градом повторился в полдень и в центре столицы. Менее чем за час в районе Пресни выпало 5,2 мм осадков. При этом на севере столицы, на ВДНХ, дождя не было совсем, хотя гроза гремела.

Наиболее сильный ливень прошел на территории Новой Москвы, в Троицке за час выпало 7,9 мм осадков.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в городе в круглосуточном режиме дежурят более 300 бригад "Мосводостока". Скоплений дождевой воды на улицах после ливня не зафиксировано, сообщили в пресс-службе предприятия.