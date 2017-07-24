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Власти Краснодара пообещали заключить контракт с подрядчиком ремонта улицы в августе

Общество
24 июля, 15:53 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Ранее один из жителей города пожаловался Дмитрию Медведеву на качество дорожного покрытия на улице Тургенева. Премьер поручил властям "заниматься тем, что народ говорит"

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КРАСНОДАР, 24 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Городские власти заключат контракт с подрядчиком для ремонта дорожного покрытия на улице Тургенева в Краснодаре в первой декаде августа. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в департаменте строительства горадминистрации.

Ранее в понедельник один из жителей Краснодара пожаловался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на качество дорожного покрытия на улице Тургенева. По словам жителя, состояние дороги "просто ужас". Медведев поручил властям "заниматься тем, что народ говорит".

"Завершается конкурсная процедура на электронной площадке по определению подрядчика капитального ремонта улицы им. Тургенева, в первой декаде августа будет заключен контракт с победителем аукциона и начнутся работы", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что капремонт будет предполагать не только замену асфальтового покрытия, но и реконструкцию коммуникаций, усиление основания улицы, благоустройство тротуаров и смену освещения. По данным пресс-службы администрации края, ремонт улицы должен завершиться в 2018 году.

"В марте этого года губернатором Краснодарского края было принято решение о выделении более 3,5 млрд руб. на ремонт дорог Краснодара. На капитальный ремонт улицы Тургенева предусмотрено порядка 850 млн рублей. Работы начнутся в этом году, окончание ремонта запланировано на 2018 год", - уточнили в ведомстве.

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