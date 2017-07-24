В ЮАР врачи нашли девочку, организм которой подавил ВИЧ

ТАСС, 24 июля. Случай фактического излечения от вируса ВИЧ, вызывающего СПИД, отмечен в ЮАР. Ученые установили его у девочки, которая после проведенной терапии не принимает лекарства в течение восьми лет, однако содержание вируса в крови не увеличивается. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление исследователей, принимавших участие в Парижской конференции по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

В своем докладе медики привели в пример девятилетнюю девочку из ЮАР, рожденную с ВИЧ. В возрасте двух месяцев она прошла курс лечения препаратами, применяемыми для борьбы с этим вирусом, терапия продолжалась сорок недель. После этого прием препаратов был прекращен, в течение восьми лет у пациентки не наблюдается ухудшения состояния здоровья, в ее организме зафиксировано лишь небольшое количество зараженных клеток. Вирусы, присутствующие в крови, не демонстрирует способности к размножению.

Ученые считают этот случай свидетельством того, что ВИЧ-инфицированные пациенты могут пережить длительную ремиссию, в случае если интенсивное лечение будет проведено сразу после заражения.

"Этот случай ставит больше вопросов, чем дает ответов, - заявила Линда-Гейл Беккер, президент Международного общества СПИДа, которое организовало конференцию в Париже по борьбе с этим заболеванием. - Он подсказывает интересную идею о том, что, возможно, лечение может длиться не всю жизнь. Но это, безусловно, очень редкий феномен".

Обычно люди, зараженные ВИЧ, должны принимать антиретровирусные препараты в течение всей жизни, чтобы держать уровень содержания вируса в крови на низком уровне. В случае прекращения терапии вирус начинает размножаться в их крови, что со временем приводит к появлению симптомов СПИДа.