Губернатор Кубани предложил освободить жителей региона от уплаты курортного сбора

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил на региональном уровне освободить от уплаты курортного сбора жителей Краснодарского края. Об этом он сообщил во вторник на встрече с председателем Законодательного собрания Кубани (ЗСК) Владимиром Бекетовым в Краснодаре.

Согласно закону о курортном сборе, одобренному Совфедом во вторник, инициатором его введения может быть только муниципалитет. И напротив, если муниципалитет счел эксперимент неудачным, он направляет главе субъекта письмо с просьбой прекратить его, сообщал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Важно понимать, насколько мы можем обеспечить комфортную работу закона для кубанцев. В федеральном законе предусмотрено 19 льготных категорий граждан, которые не будут платить курортный сбор, мы предлагаем на уровне региона внести еще одну - это все жители края", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора, для контроля за расходованием средств курортного сбора на Кубани создадут специальный совет, в реализации закона в регионе уже прорабатывается, для этого будет создана рабочая группа из представителей Заксобрания и муниципалитетов.

Положения закона

Совет Федерации на завершающем весеннюю сессию заседании во вторник одобрил закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Согласно закону, курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы 100% средств фонда будут распределены между муниципалитетами.

Использование доходов от курортного сбора будет исключительно целевым. В частности, направление средств от курортного сбора на дорожное строительство и объекты коммунальной инфраструктуры не допускается. В субъектах предлагается создать общественные советы, которые будут осуществлять контроль за целевым расходованием ассигнований фонда.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей. Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения. Доходы от курортного сбора не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности субъектов Федерации для назначения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Льготные категории

В законе прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. Ко льготным категориям граждан, освобожденным от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. От уплаты сбора планируется освободить федеральных льготников - Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн, а также малоимущие семьи.

У регионов есть право добавлять свои льготы по курортному сбору. Муниципалитеты получат право предоставлять региону свои рекомендации по льготам на уплату курортного сбора.