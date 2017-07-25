Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Не менее 8 тыс. тонн отходов с Земли Франца-Иосифа будет утилизировано в этом году

Общество
25 июля, 18:19 UTC+3 ТАСС

В рамках очередной экспедиции 15 участников студенческого отряда "Гандвик" в течение двух месяцев будут убирать территорию архипелага

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Студотряды Архангельской области в этом году планируют вывести не менее 8 тыс. тонн отходов с архипелага Земля Франца-Иосифа для утилизации. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Всего в 2017 году с архипелага запланировано вывезти не менее 8 тыс. тонн отходов. Очередная экспедиция для уборки территории архипелага отправится 27 июля. Члены студенческого отряда "Гандвик" на протяжении двух месяцев будут убирать территорию островов Гукера и Хейса, которые входят в состав архипелага Земля Франца-Иосифа", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также

Земля Франца-Иосифа: архипелаг на краю света

Там добавили, что отряд отбудет на теплоходе "Полар Кинг". В состав студотряда вошли 15 человек из Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга. Экспедиция организована при поддержке правительства Архангельской области.

"На обратном пути судно "Полар Кинг" доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 15 мая с Соломбальского терминала вышло судно "Андрей Осипов" с техникой и рабочими, которые отправились на Землю Франца-Иосифа для ликвидации накопленного за прошлые десятилетия мусора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
2
Гутенев: ситуация с Siemens подрывает доверие к европейскому бизнесу
3
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
4
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама