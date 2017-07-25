Не менее 8 тыс. тонн отходов с Земли Франца-Иосифа будет утилизировано в этом году

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ТАСС, 25 июля. Студотряды Архангельской области в этом году планируют вывести не менее 8 тыс. тонн отходов с архипелага Земля Франца-Иосифа для утилизации. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Всего в 2017 году с архипелага запланировано вывезти не менее 8 тыс. тонн отходов. Очередная экспедиция для уборки территории архипелага отправится 27 июля. Члены студенческого отряда "Гандвик" на протяжении двух месяцев будут убирать территорию островов Гукера и Хейса, которые входят в состав архипелага Земля Франца-Иосифа", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что отряд отбудет на теплоходе "Полар Кинг". В состав студотряда вошли 15 человек из Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга. Экспедиция организована при поддержке правительства Архангельской области.
"На обратном пути судно "Полар Кинг" доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 15 мая с Соломбальского терминала вышло судно "Андрей Осипов" с техникой и рабочими, которые отправились на Землю Франца-Иосифа для ликвидации накопленного за прошлые десятилетия мусора.