Совет Федерации одобрил закон, разрешающий "прописку" на даче

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Он регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, упраздняет дачные товарищества и дает возможность регистрироваться по месту проживания (получать "прописку") в доме, построенном на садовом участке (то есть на "даче"), - ранее это сделать было сложно.

"Федеральный закон содержит положения, позволяющие осуществлять строительство жилых домов на садовых участках, в которых впоследствии можно будет осуществлять прописку, что направлено на реализацию ранее принятых решений Конституционного суда Российской Федерации. Усилен внутренний контроль за органами товарищества (председателем и правлением), в том числе при расходовании ими денежных средств товарищества", - прокомментировала журналистам принятие закона заместитель министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Виктория Абрамченко.

Ведомство выступило официальным представителем правительства в законодательных органах власти по этому законопроекту.

В целом, отметила Абрамченко, закон разработан с целью разрешения проблем садоводов: он расширяет возможности по использованию участков, защищает права садоводов в отношениях с самими товариществами, другими организациями и органами публичной власти. Кроме того, закон устраняет правовые коллизии и неопределенности в действующем законодательстве, которые в настоящее время содержатся в законе "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" и других федеральных законов, к примеру, в части льгот отдельных категорий граждан на получение садовых и огородных земельных участков.

Только "садоводческое товарищество"

Согласно документу, дачное товарищество как вид деятельности упраздняется, а для его ведения и ведения садоводства будет использоваться понятие "садоводческое некоммерческое товарищество" - СНТ. Ранее была предусмотрена возможность создания некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов и некоммерческих партнерств.

Документ конкретизировал определение "имущество общего пользования", установил возможные его виды и цели использования. Понятие "границы территории товарищества" заменено на "территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд". По мнению авторов, это является одним из ключевых определений в документе, так как именно от территории ведения садоводства или огородничества зависит размер общего имущества, который находится в общей долевой собственности и управляется товариществом.

Эти новации позволят снизить риск появления в товариществах имущества, не связанного с его деятельностью. Имущество общего пользования, приобретенное после вступления закона в силу, будет находиться в общей долевой собственности граждан - собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства и огородничества. Устанавливается единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в пользование.

Унификация взносов и отказ от "безнала"

Вводятся общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Фактически закон запрещает наличные платежи "в кассу" - легальным теперь будет только безналичный расчет на счет СНТ.

Усиливается внутренний контроль за органами товарищества (председателем и правлением), в том числе при расходовании ими денежных средств товарищества. Для удобства голосования членов СНТ вводятся очно-заочная и заочная формы проведения общих собраний членов товарищества, что упростит сбор кворума. Документом предусмотрена возможность таких собраний на добровольной основе принимать решение о безвозмездной передаче части имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие) в государственную или муниципальную собственность.

При этом остается только два вида "взносов": членские (ежемесячные на развитие) и целевые (под конкретные задачи развития). Закон не описывает третий вид взносов - "вступительные", которые могли достигать нескольких десятков тысяч рублей. Практика ряда СНТ - это 10 федеральных МРОТ (1 МРОТ - 7800 рублей с 1 июля 2017 года). Впрочем, и требования к неплательщикам также ужесточены.

Права "нечленов" СНТ

Одно из главных изменений - новые правила регулирования отношений между товариществами и лицами, не являющимися их членами. С одной стороны, исключается предусмотренная в настоящее время трудновыполнимая, а в ряде случаев и вообще нереализуемая процедура заключения с "индивидуалом" договора на пользование объектами инфраструктуры. С другой стороны, для этих граждан предусматриваются достаточно простые и понятные правила определения размера оплаты содержания общего имущества. При этом те, кто не хочет быть членом СНТ, получили право участвовать и голосовать на общем собрании членов товарищества. Они теперь смогут использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения садоводства или огородничества, наравне с членами товарищества.

Принципиально новым для садоводов является то, что законопроект позволяет гражданам ведение садоводства и огородничества без образования юридического лица. Но в случае желания правообладателей земельных участков быть членами товарищества им предлагается такая возможность - как для собственников земли, так и для граждан, обладающих правами бессрочного пользования или аренды земельных участков.

Закон также предусматривает возможность получения садовых и огородных земельных участков отдельными льготными категориями граждан.

Закон посвятил отдельную строчку вопросу упрощенного порядка лицензирования скважин, предназначенных для централизованного водоснабжения товариществ. До 1 января 2020 года такое лицензирование осуществлять не обязательно. При этом с 1 января 2019 года устанавливается упрощенный порядок получения таких лицензий, который по сути сводится к подаче товариществом заявления в уполномоченный орган, пояснили ТАСС в Росреестре.