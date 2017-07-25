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Совфед одобрил закон, упраздняющий дачные товарищества

Общество
25 июля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Теперь вместо дачного товарищества будет использоваться понятие "садоводческое товарищество"

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества.

Согласно документу, дачное товарищество как вид деятельности упраздняется, а для его ведения и ведения садоводства будет использоваться понятие "садоводческое товарищество". Также вводятся общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Кроме того, предусматривается введение платежей на основе безналичного расчета.

Документ предусматривает создание в товариществах органов управления и определяет правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования товарищества. Закон также устанавливает единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в пользование.

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