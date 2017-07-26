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В НАО началась очистка от мусора территории арктического острова Колгуев

Общество
26 июля, 15:36 UTC+3 ТАСС

Уборкой и переработкой мусора займется частная компания

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ТАСС, 26 июля. Жители Ненецкого автономного округа (НАО) приступили к работам по очистке от мусора территории острова Колгуев и прибрежного поселка Амдерма. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства НАО.

"На арктических территориях Колгуева и Амдермы начались работы по очистке от металлолома. Доставлено специальное оборудование и техника для очистки этих территорий от мусора", - сказали в пресс-службе.

По словам губернатора НАО Игоря Кошина, очисткой от мусора арктических территорий занимается частная компания. Она же будет перерабатывать собранный мусор. В 2016 году в рамках аналогичного проекта от металлолома были очищены территории Нарьян-Мара и поселка Искателей, а также выполнена техническая и биологическая рекультивация участков в районе мыса Синькин Нос.

Ранее сообщалось, что 27 июля стартует очередная экспедиция для уборки территории архипелага Земли Франца-Иосифа в Архангельской области. Члены студенческого отряда "Гандвик" на протяжении двух месяцев будут убирать территорию островов Гукера и Хейса, которые входят в состав архипелага.

В состав студотряда вошли 15 человек из Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга. Экспедиция организована при поддержке правительства Архангельской области.

На обратном пути судно "Полар Кинг" доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации. С Соломбальского терминала 15 мая было отправлено судно "Андрей Осипов" с техникой и рабочими, которые отправились на Землю Франца-Иосифа для ликвидации накопленного за прошлые десятилетия мусора. Всего в этом году студотряды планируют вывести не менее 8 тыс. тонн отходов с архипелага Земля Франца-Иосифа для утилизации.

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