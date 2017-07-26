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Путин пообещал снять запреты на использование мобильных для поисков пропавших

Общество
26 июля, 17:01 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

Президент РФ пообещал руководителю добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорию Сергееву, что этот вопрос "проработаем обязательно"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос о снятии запрета на использование мобильных телефонов для поисков пропавших людей.

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"Что касается такого разрешения, об этом мы отдельно поговорим, если есть хоть какие-то запреты, они будут сняты", - сказал он.

Руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев пожаловался президенту, что по закону нельзя определить местоположение пропавшего человека по находящемуся у него мобильному телефону. Он отметил, что обращение родственников в органы правопорядка с заявлением о пропаже могло бы стать достаточным основанием для того, чтобы определить местоположение пропавшего по мобильному телефону.

Сергеев отметил также, что определение местоположения человека по его звонку на номер 112 пока не работает. "Есть пилотный проект, но пока он не работает", - сказал глава поискового отряда. Он добавил, что конкретно в эти минуты в Подмосковье не могут найти человека с мобильным телефоном.

Путин пообещал, что этот вопрос "проработаем обязательно".

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