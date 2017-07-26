Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли министра энергетики США

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Факт розыгрыша министра энергетики США Рика Перри двумя российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), подтвердила официальный представитель этого ведомства Шайлин Хайнс.

"Министр Перри стал последней по времени целью двух российских пранкеров, - сообщила она во вторник газете The Washington Post. - Эти двое известны тем, что разыгрывают высокопоставленных официальных лиц и известных деятелей, в особенности тех, кто поддерживает повестку дня, не соответствующую линии их правительства. В данном случае речь идет об энергетической безопасности Украины".

Перри был убежден, что беседует с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсуждает такие вопросы, как участие американских компаний в добыче нефти и газа на Украине, выход США из Парижского соглашения по климату, а также новое биотопливо, которое якобы представляет собой смесь самогона и свиной мочи. Перри заявил, что хотел бы получить больше информации по этому поводу.

Как отметила телекомпания ABC, жертвами розыгрыша российских пранкеров ранее стали член Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния - прим. ТАСС) и сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона - прим. ТАСС).