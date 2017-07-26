Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли министра энергетики США

Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снятСпорт 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Факт розыгрыша министра энергетики США Рика Перри двумя российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), подтвердила официальный представитель этого ведомства Шайлин Хайнс.
"Министр Перри стал последней по времени целью двух российских пранкеров, - сообщила она во вторник газете The Washington Post. - Эти двое известны тем, что разыгрывают высокопоставленных официальных лиц и известных деятелей, в особенности тех, кто поддерживает повестку дня, не соответствующую линии их правительства. В данном случае речь идет об энергетической безопасности Украины".
Перри был убежден, что беседует с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсуждает такие вопросы, как участие американских компаний в добыче нефти и газа на Украине, выход США из Парижского соглашения по климату, а также новое биотопливо, которое якобы представляет собой смесь самогона и свиной мочи. Перри заявил, что хотел бы получить больше информации по этому поводу.
Как отметила телекомпания ABC, жертвами розыгрыша российских пранкеров ранее стали член Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния - прим. ТАСС) и сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона - прим. ТАСС).