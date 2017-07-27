Росздравнадзор объяснил рост числа бракованных партий вакцин ужесточением проверок

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ТАСС, 27 июля. Рост числа бракованных партий вакцин объясняется ужесточением требований к их перевозке. Об этом сообщил журналистам глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко.
Ранее в Минздраве РФ сообщили ТАСС, что ведомство обратилось к бизнесу с просьбой обратить внимание на качество услуг по транспортировке иммунопрепаратов, так как из-за ненадлежащих условий перевозки значительное число партий изначально качественных и безопасных вакцин забраковывается, из-за чего производители несут убытки, а охват иммунизацией падает.
"В связи с введением требований по соблюдению качества, это и СанПиНы, и новые нормативные документы касаемо аптечной и дистрибьюторской практики, контроль к этому просто возрос кратно", - сказал он.
Мурашко отметил, что до пациента вакцины, которые были забракованы из-за ненадлежащих условий перевозки, не дойдут.