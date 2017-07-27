Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росздравнадзор объяснил рост числа бракованных партий вакцин ужесточением проверок

Общество
27 июля, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Значительное число партий качественных и безопасных иммунопрепаратов забраковывается из-за ненадлежащих условий перевозки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко

Глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Рост числа бракованных партий вакцин объясняется ужесточением требований к их перевозке. Об этом сообщил журналистам глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко.

Смотрите также

Вакцинация против инфекционных заболеваний. Досье

Цена здоровья: что происходит с рынком лекарств в России

13 миллионов доз вакцин прививочного календаря поступят в медучреждения страны

Ранее в Минздраве РФ сообщили ТАСС, что ведомство обратилось к бизнесу с просьбой обратить внимание на качество услуг по транспортировке иммунопрепаратов, так как из-за ненадлежащих условий перевозки значительное число партий изначально качественных и безопасных вакцин забраковывается, из-за чего производители несут убытки, а охват иммунизацией падает.

"В связи с введением требований по соблюдению качества, это и СанПиНы, и новые нормативные документы касаемо аптечной и дистрибьюторской практики, контроль к этому просто возрос кратно", - сказал он.

Мурашко отметил, что до пациента вакцины, которые были забракованы из-за ненадлежащих условий перевозки, не дойдут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
3
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
4
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
5
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
6
Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны
7
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама