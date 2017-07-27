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Анимационные ролики к фильму "Звездные Войны: Последние джедаи" покажут в "Одноклассниках"

Общество
27 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Пользователи смогут увидеть восемь роликов, которые будут размещены в официальной группе "Звездные Войны" в соцсети

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ТАСС, 27 июля. Анимационные ролики к новому фильму Райана Джонсона "Звездные Войны: Последние джедаи", который выйдет в российский прокат 14 декабря, покажут в социальной сети "Одноклассники". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании Walt Disney в России.

"Компания Disney в России запустила серию коротких анимационных роликов "Звездные Войны: Моменты", - отметили в пресс-службе. - Ролики эксклюзивно доступны в официальной группе "Звездные Войны" в социальной сети "Одноклассники". Главным героем серии роликов стал дроид BB-8, знакомый зрителям по седьмой части франшизы.

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Всего пользователи соцсети смогут увидеть восемь роликов, которые будут появляться каждый месяц. Помимо BB-8 перед зрителями предстанут отважный дроид-астромеханик R2-D2, протокольный дроид C-3PO, знаменитый Чубакка и другие герои легендарной саги.

В цикл "Звездные войны" (Star Wars) входят популярные фантастические кинофильмы, а также книги, анимационные сериалы, комиксы и видеоигры. Их действие происходит в вымышленной вселенной. Ее придумал в 1970-х годах американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас.

Первый фильм был снят самим Лукасом, вышел на экраны США в мае 1977 года. Он собрал в мировом прокате рекордные по тем временам $775 млн. Вплоть до выхода фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982) "Звездные войны" удерживали титул самой кассовой кинокартины в истории. Популярность ленты критики связывали с ее инновационными спецэффектами и увлекательным сюжетом.

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