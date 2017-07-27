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Путин: РФ и Финляндия могут многое сделать вместе в сфере экологии в Арктике

Общество
27 июля, 17:36 UTC+3 САВОНЛИННА САВОНЛИННА 27, июля. /ТАСС

В четверг в ходе встречи лидеры стран договорились наращивать сотрудничество в регионе

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САВОНЛИННА, 27 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в совместной работе с Финляндией над решением экологических задач в Арктике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, лидеры в четверг продолжили обмен мнениями по вопросам, которые они обсудили еще на арктическом форуме в Архангельске в марте текущего года. "Условились наращивать сотрудничество в этом регионе, в том числе в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете", - сказал Путин.

"Я с интересом выслушал идеи господина президента [Финляндии] по поводу возможного сотрудничества на экологическом направлении в Арктике. Здесь мы, безусловно, многое можем сделать, если будем работать солидарно, вместе", - подчеркнул президент РФ.

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