Путин: РФ и Финляндия могут многое сделать вместе в сфере экологии в Арктике

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САВОНЛИННА, 27 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в совместной работе с Финляндией над решением экологических задач в Арктике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
По его словам, лидеры в четверг продолжили обмен мнениями по вопросам, которые они обсудили еще на арктическом форуме в Архангельске в марте текущего года. "Условились наращивать сотрудничество в этом регионе, в том числе в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете", - сказал Путин.
"Я с интересом выслушал идеи господина президента [Финляндии] по поводу возможного сотрудничества на экологическом направлении в Арктике. Здесь мы, безусловно, многое можем сделать, если будем работать солидарно, вместе", - подчеркнул президент РФ.