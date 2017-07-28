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Комиссия по помилованию рассмотрела прошение осужденного за подготовку покушения на Путина

Общество
28 июля, 10:41 UTC+3 САМАРА САМАРА 28, июля. /ТАСС

Решение комиссии пока не раскрывается

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САМАРА, 28 июля. /ТАСС/. Комиссия по вопросам помилования при губернаторе Самарской области рассмотрела прошение о помиловании гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, осужденного в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина и отбывающего наказание в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в комиссии по вопросам помилования.

"Выездное заседание комиссии прошло в четверг в исправительной колонии, где осужденный отбывает наказание. Ходатайство рассмотрено. Решение комиссии пока не раскрывается", - уточнили в комиссии.

Илья Пьянзин отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №26 в Самарской области. Из 10 лет лишения свободы, назначенных ему по приговору Мосгорсуда, он уже отбыл больше половины срока - пять лет и пять месяцев.

Дело о покушении

В 2013 году Мосгорсуд признал гражданина Казахстана Илью Пьянзина виновным в подготовке покушения на Владимира Путина и приговорил его к 10 годам заключения в колонии строгого режима. При этом Пьянзин получил наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного, так как признал вину и заключил сделку со следствием.

По данным следствия, находясь в декабре 2011 года на территории Украины, Пьянзин по предложению Адама Осмаева и Руслана Мадаева вступил в вооруженную группу, созданную по распоряжению главаря запрещенного в России незаконного вооруженного формирования "Имарат Кавказ" Доку Умарова. Покушение планировалось совершить в Москве, подорвав заминированный автомобиль на пути следования кортежа.

Участники преступной группы проводили в Одессе испытания взрывных устройств. При изготовлении 4 января 2012 года очередного самодельного взрывного устройства произошел пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзин по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации был выдан российской стороне.

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