Кортеж с мощами Николая Чудотворца отправился в аэропорт Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Мощи святителя Николая Чудотворца в пятницу возвращаются из России в итальянский город Бари, где они хранились 930 лет. Торжественную церемонию проводов возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В завершающий день пребывания святыни на российской земле проститься с ней пришли тысячи петербуржцев и гостей города. После молебна из Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры ковчег с мощами крестным ходом был пронесен на руках до главных ворот. Там святыня была перенесена в автобус, который в сопровождении охраны отправился в аэропорт "Пулково", где ее ждал самолет.

"Люди близко к сердцу восприняли принесение мощей. Если говорить о тех, кто подходил к мощам, то это были люди, начиная от президента и заканчивая простыми пенсионерами, весь социальный срез россиян. Конечно, для меня как патриарха это большое утешение", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству, кардинал Курт Кох отметил, что интерес к этому событию доказал, что в России сохраняется живая вера. "Мы впечатлены этим событием и не думали, что будет столько людей. Это знак того, что в России есть живая вера. Мы хотим поблагодарить вас за организацию, это было настоящее чудо святителя Николая", - сказал он.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года. С 21 мая по 28 июля число паломников, поклонившихся мощам, составило около 2,5 млн человек.

Ковчег с частью мощей Чудотворца прибыл в Санкт-Петербург 13 июля, до этого мощи находились в Москве. 28 июля святыня покидает Россию, ее вернут в итальянский город Бари, где она находится постоянно.