Хованская: нанимателям социального жилья в рамках реновации стоит приватизировать квартиру

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что москвичам, получившим от города бесплатные квартиры в пятиэтажках, необходимо обязательно приватизировать свое жилье.

"Я по-прежнему советую людям, которые являются нанимателями социального жилья и подпадают под реновацию (предоставление городом бесплатного жилья очередникам, признанным нуждающимися в жилых помещениях или малоимущими - прим. ТАСС), идти по 100-процентной и абсолютно гарантированной схеме - приватизировать квартиру", - сказала она ТАСС.

По ее словам, такая мера позволит избежать всех рисков при получении новой жилплощади, в особенности по части налоговых вычетов. Однако это актуально только для тех, кто не использовал свое право в другом жилом помещении.

В конце июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации, внесенный в нижнюю палату одним из авторов закона о реновации - депутатом Николаем Гончаром ("Единая Россия"). Законопроект в том числе подразумевает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на разницу между стоимостью полученной квартиры и старой. Таким образом, участники программы реновации не будут оплачивать налог в размере 13% от разницы в стоимости их старой и новой квартиры.

Также, согласно законопроекту, ранее созданный фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве не признается налогоплательщиком и, таким образом, освобождается от уплаты налога на прибыль и НДС. По мнению автора законопроекта, эти предложения будут способствовать эффективной реализации фондом программы реновации и защите жилищных прав граждан.

В случае вступления закона в силу эти нормы будут распространяться не только на Москву, но и на другие регионы, где может быть запущена программа реновации, сообщил Гончар. По его словам, выпадающие доходы бюджета от принимаемых налоговых льгот будут "небольшими".