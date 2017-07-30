Более 90% молодых политических лидеров участвуют в "Территории смыслов на Клязьме" впервые

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 30 июля. / ТАСС/. Более тысячи человек участвуют в самой большой в 2017 году смене молодых политических лидеров на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", стартовавшей 29 июля. Около 90% участников приехали на форум впервые, об этом в воскресенье сказал на встрече с активистами смены руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Здесь собралось более 1 тыс. молодых политических лидеров, это самый крупный заезд на "Территории смыслов на Клязьме" в 2017 году. (...) Около 90% участников форума приехали на него впервые, и сегодня невозможно представить, что мы одних и тех же людей привозим на одни и те же мероприятия", - сказал он.

Как добавил Бугаев, более 1 тыс. участников - это порядка 1% всех молодых людей России в возрасте от 14 до 30 лет. "Но каждый из вас - это драйвер развития, человек, который вернется с форума и поделится с друзьями, товарищами, родственниками всеми знаниями, полученными на форуме", - отметил Бугаев. По его словам, в 2016 году более 350 тыс. молодых людей стали участниками многочисленных форумов. "Это "Территория смыслов", "Таврида", "Балтийский Артек", а также 9 окружных площадок, проводимых с полпредствами, и огромное количество региональных и муниципальных форумов", - перечислил он.

Профильная смена молодых парламентариев и политических лидеров со всей России стартовала в субботу на форуме "Территория смыслов на Клязьме". С молодежью встретятся председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, секретарь генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

Форум проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами пятой смены выступают Центральная избирательная комиссия России, Государственная дума и Совет Федерации. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.