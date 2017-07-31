Памятник семье Николая II открыли в нижегородском селе Дивеево

ТАСС, 31 июля. Памятник святым царственным страстотерпцам - семье Николая II - открыт в понедельник на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, где в эти дни широко отмечаются дни памяти преподобного Серафима Саровского.

"Только любовь к ближнему продвигает любой общественный строй к новым свершениям, к новым достижениям. И эта историческая память должна всегда быть с нами. Правительство Нижегородской области всегда поддерживает создание таких монументов", - сказал на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Перед открытием памятника святым царственным страстотерпцам императору Николаю II, императрице Александре, цесаревичу Алексею, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии прошел молебен, который провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Идея создания памятника святым царственным страстотерпцам принадлежит Нижегородской епархии и благотворительному фонду "Святителя Василия Великого". Место установки памятника - в Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевской обители - выбрано неслучайно. По словам митрополита Нижегородского и Арзамского Георгия, "Николай II лично принимал самое живое участие в канонизации старца Серафима Саровского".

"Торжества церковного прославления Серафима Саровского состоялись 1 августа 1903 года, в них приняла участие вся царская семья, включая цесаревича Алексея", - сказал митрополит.

Макет памятника был разработан преподавателем академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Ириной Макаровой и представляет собой всю семью Романовых в праздничном царском убранстве с крестами и свечами в руках, идущими к храму. Монумент отлит на заводе в городе Жуковском Московской области.

Дни памяти Серафима Саровского

В Нижегородской области 31 июля и 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре проходит целый ряд мероприятий, посвященных памяти преподобного Серафима Саровского, святого, которого почитают в Нижегородской области и в России тысячи верующих. В главном соборе Дивеевского монастыря покоятся мощи святого Серафима и находится образ Божией Матери "Умиление".

В Дивеево приехали более 4 тысяч паломников и представители Русской православной церкви со всех регионов России и дальнего зарубежья.