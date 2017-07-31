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Глава СК поручил проверить требования родителям покупать мебель для школ в Калмыкии

Общество
31 июля, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин во время встречи с руководителем республики Алексеем Орловым

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить требования к родителям о закупке мебели для школ в Калмыкии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня из СМИ стало известно о поступивших в адрес президента РФ во время подготовки "Прямой линии" жалоб от граждан Калмыкии, в которых сообщалось о требованиях к родителям школьников приобретать мебель для школ", - сообщила она.

Глава СК поручил руководителю следственного управления по Республике Калмыкии установить все подобные факты и незамедлительно проверить доводы заявителей.

Путин в понедельник на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым обратил внимание на недопустимость требований к родителям школьников приобретать учебники или мебель для школ.

"Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники - это уже нарушение закона, но купить парту - это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал!" - сказал Путин Орлову. "Я вас прошу это самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать. Видите, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим", - добавил президент.

Орлов пообещал Путину лично заняться этим и другими вопросами, поступившими от жителей Калмыкии на президентскую "Прямую линию".

Минобрнауки республики тоже проверит

Министерство образования и науки Калмыкии проводит проверку по жалобе местной жительницы, которая рассказала о поборах в одной из школ, в частности о требованиях к родителям школьников покупать не только учебники, но даже парты, сообщили ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В правительстве республики уже состоялось совещание по данному вопросу с ответственными за это структурами. Также минобрнауке дано поручение провести проверку", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Калмыкии Буянча Галзанов, во вторник Орлов встретится с пожавшей жалобу женщиной. "Все поручения, которые были даны сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, глава республики взял на личный контроль. Так, председатель республиканского правительства Игорь Зотов уже сегодня встретился с этой женщиной. Завтра утром с ней встретится уже глава Калмыкии лично, время назначено на утро", - отметил Галзанов.

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