Бионический глаз могут включить в перечень высокотехнологичной медпомощи в России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Операции по восстановлению зрения с использованием искусственного, бионического глаза могут быть включены в России в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщила на пресс-конференции во вторник замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

В России первая операция по восстановлению зрения с помощью новейшей технологии - бионического глаза - была проведена 30 июня. 58-летний Григорий Ульянов из Челябинска, потерявший зрение более 20 лет назад, был прооперирован в Научно-клиническом центре оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Комплекс, установленный пациенту, состоит из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки видеосигнала и электростимулятора - ретинального имплантата с 60 электродами.

Теперь - после успешной операции - должна начаться клиническая апробация, то есть практическое применение нового метода лечения для подтверждения его эффективности. "Заявка такая уже составлена на эту клиническую апробацию, и обсчитаны клинические протоколы, с которыми эти операции будут проводиться на базе центра отоларингологии", - сказала Яковлева. По ее словам, когда произойдет подтверждение "медико-экономической эффективности, эта операция будет включена в перечень видов медицины высоких технологий".

С таким глазом человек приобретает черно-белое зрение. Специалисты говорят, что, например, дверной проем он видит как темную букву "П" на белом фоне, а остальное помогает "достроить" мозг с помощью компенсаторных функций.

Президент фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Дмитрий Поликанов выразил надежду, что с помощью новой технологии российские врачи смогут оказать помощь тысячам человек. В свою очередь глава ФМБА Владимир Уйба отметил, что важная задача состоит в том, чтобы обеспечить распространение этой технологии по всей стране, а не использовать ее только в Москве. "Мы должны думать о том, чтобы приблизить технологию к людям", - подчеркнул специалист.