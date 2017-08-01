Власти Москвы утвердили программу реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года подписал постановление о реновации жилищного фонда и утвердил список из 5144 домов (преимущественно это пятиэтажные "хрущевки"), которые вошли в программу. Соответствующий документ и перечень зданий были опубликованы во вторник на сайте столичной мэрии.

"Утвердить программу реновации жилищного фонда в городе Москве", - говорится в документе. Внесение в список освобождает собственников квартир и нежилых помещений от уплаты взносов на капремонт.

СПЕЦПРОЕКТ Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Однако в мэрии подчеркивают, что перечень не является окончательным, так как еще идут единичные суды по итогам собраний собственников квартир, тем не менее список уже существенно не изменится. Сейчас власти Москвы проверяют протоколы общих собраний собственников помещений примерно 70 домов на основании поступивших жалоб жителей.

Теперь главный вопрос - жители каких домов начнут переезжать первыми. Пока речь идет только о пяти районах, включая Кузьминки, где появятся экспериментальные площадки для отработки архитектурных решений по реновации, и о некоторых районах, где есть дома, которые город ранее уже строил для социальных нужд и сейчас может переформатировать для переселения в рамках программы.

Кузьминки власти города уже назвали "столицей" реновации - в это районе в программу включено рекордных 284 дома. Не в пример Кузьминкам в центре города в программу попали только по одному дому в районах Арбат, Хамовники и Замоскворечье.

Первые собственники квартир в пятиэтажках, попавших в программу реновации в Москве, могут переехать к концу 2017 года, заверил во вторник заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании президиума в городской мэрии. В этот же день Москомархитектура отобрала 20 бюро, которые будут работать на пяти экспериментальных площадках. К ноябрю отберут пять лучших решений. В ведомстве заверяют, что победят те проекты, где максимально учтены комфортность среды, качество домов, интеграция существующей застройки, оригинальность подхода.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что программа реновации в Москве по своим масштабам достойна Книги рекордов Гиннеса. При этом он пообещал, что за 2017-2018 годы будет выполнено порядка 30% всей программы, а в целом она рассчитана на 15 лет - до 2032 года.

Как формировался список

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении домов в программу реновации. В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.

В предварительном перечне было чуть более половины имеющихся в Москве хрущевок - 4546 домов - тогда как всего в городе насчитывается около 7,5 тыс. хрущевок общей площадью 25 млн квадратных метров, в них живет 1,6 млн человек. Свыше 460 домов решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Таким образом, 4062 дома были включены в программу по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". В 1082 домах жители до 1 июля провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе. До 1 августа мэрия анализировала эти результаты.

Предполагалось, что и до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома общей площадью порядка 16 млн кв. м. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей. Больше всего домов, включенных в программу, расположено в Восточном административном округе (1055 домов), меньше всего - в Зеленограде (34 дома).

Список могут изменить

Однако даже этот перечень домов не является окончательным, утверждают в мэрии. В ряде домов решения собраний собственников квартир об участии в программе были обжалованы в суде. Если суд установит, что указанные решения были приняты с соблюдением или с нарушениями требований законодательства, правительство Москвы рассмотрит вопрос о включении или исключении этих домов из программы реновации, пояснили в правительстве Москвы.

Хуснуллин заверил, что все встречи собраний собственников прошли без нарушений вопреки сообщениям ряда СМИ. Мосжилинспекция, по словам заммэра, "тщательнейшим образом анализировала все протоколы".

Этажность не будет регламентирована

Москвичей, независимо от того, попали их дома в программу реновации или нет, волнует вопрос, насколько высокими будут новостройки для переселенцев. Власти города приводили разные цифры, но чаще упоминалось 14-17 этажей. Сегодня Хуснуллин внес интригу: он сказал, что власти не будут устанавливать жесткие требования по этажности зданий. По словам заммэра, "все будет проектироваться в зависимости от застраиваемой территории", и в каких-то районах могут построить дома в "пять этажей, а где-то - восемь или 20 этажей".

Однако деревья, по словам Хуснуллина, рядом с будущими домами будут большими - не меньше 5 метров в высоту. Появятся также новые маршруты общественного транспорта, будет оптимизировано парковочное пространство.

На следующей неделе (7-13 августа 2017 года) мэру и гражданам представят стандарты оформления квартир в новых домах уровня "комфорт". Примеры отделки все желающие могли видеть на ВДНХ.

Власти Москвы также разработают новую систему подключения к инженерным сетям - "Инженерную систему обеспечения одного микрорайона", так как имеющиеся сети изношены. Сети будут подводить к границе участка и дальше разводить, чтоб как можно больше территории было свободно.

Кто возглавит фонд реновации

Еще один вопрос остался пока без ответа: кто возглавит реализацию программы реновации. Хуснуллин в беседе с журналистами заявил, что готов возглавить новую структуру. "Если мне доверят, я бы с удовольствием. Это абсолютно живая, интересная, созидательная работа, направленная на улучшение жилищных условий миллионов жителей", - сказал заммэра.

Постановление о фонде появится 7-13 августа. Жилой фонд, предположительно, будет сформирован сразу из трех источников: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества; жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства"; выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

В целом работа фонда потребует порядка 30 изменений в законодательные нормы столичного правительства. До 1 января 2018 года департаменты строительства, экономической политики и развития, городского имущества, капитального ремонта примет пакет нормативных актов, необходимых для реализации программы.

Районы старта

Власти называют от восьми до десяти районов, где могут появится новые дома или где уже есть дома, в которые смогут переехать жители пятиэтажек. Так, архитекторам для эксперимента и второго этапа конкурса (август-ноябрь) предложат участки в Кузьминках, Головинском районе, Проспекте Вернадского, Хорошево-Мнёвниках и Царицыно. Во вторник закончился первый этап конкурса, отобрано 20 бюро и консорциумов, куда вошло немало иностранных архитекторов, включая бюро Zaha Hadid. Группы по четыре компании или консорциума теперь займутся экспериментальным проектированием облика будущих домов, куда переедут жители пятиэтажек.

Впрочем, новые дома в Бескудниково, Проспекте Вернадского и в Измайлово также могут первыми принять жителей пятиэтажек. Ранее эти районы ТАСС называл руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. В них есть построенные дома или находящиеся на стадии, близкой к вводу в эксплуатацию, из предыдущих социальных программ.

Однако в ряде таких объектов не полностью выполнено благоустройство прилегающих территорий, отделочные работы внутри домов проведены не по новым стандартам - "комфорт-класса". Поэтому городу потребуется на ходу в те дома, которые достраиваются, внести изменения в документацию, провести экспертизу, дополнительно выделить деньги из бюджета, выполнить по этим новым стандартам отделку и благоустройство. Переезд может состояться уже в сентябре-октябре.

Накануне глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что столичные власти подобрали 15 готовых и еще пять строящихся домов, которые можно привести к стандартам программы реновации и переселить в них жителей пятиэтажек. Но районы не назвал. Хуснуллин обозначил 23 площадки, где уже ведутся строительные работы. Стартовые площадки для домов будут определены до 1 октября, а в общей сложности прорабатывается 300 площадок.