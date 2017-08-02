На "Фотопараде в Угличе" будет представлена выставка фотокорреспондента ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Работы фотокорреспондента ТАСС Валерия Матыцина будут представлены на XI Международном фестивале "Фотопарад в Угличе", который пройдет со 2 по 6 августа. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"В этом году участники и гости "Фотопарада в Угличе" увидят работы собственного корреспондента ТАСС в Ростове-на- Дону, дипломанта российских и международных выставок Валерия Матыцина. Его экспозиция "Перепутье", приуроченная к 30-летию деятельности в составе ТАСС, отражает самые яркие моменты творческого пути автора", - отметили организаторы фестиваля. Также 3 августа в рамках рабочей сессии фестиваля Матыцин выступит с лекцией на тему "Работа новостного фотографа в экстремальных условиях".

Лейтмотивом всех мероприятий "Фотопарада в Угличе" станет тема памяти. Как пояснили организаторы, такой выбор связан со столетием революционных событий 1917 года.

В программе фестиваля этого года - практические мастер-классы по уличной, репортажной, студийной фотографии, блиц-конкурсы, три фотосушки, большое портфолио-ревю, фотовыставки, обширная книжная программа и дискуссии. В состав экспертов портфолио-ревю фестиваля войдет руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер.

"Информационное агентство России "ТАСС" на протяжении последних лет является генеральным информационным партнером "Фотопарада в Угличе", показывая на фестивале самые яркие и интересные фотопроекты агентства. В их числе - премьера масштабного проекта "Вся страна", в ходе которого был оцифрован исторический фонд фотографий ТАСС с начала ХХ века, ретроспектива к 70-летию победы "Было и стало" об истории освобожденных в годы Великой Отечественной войны городов, фотоэкспедиции ТАСС в Крым, на Кавказ и другие", - подчеркнул генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.