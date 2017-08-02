К началу августа человечество выработало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Человечеству в этом году потребуется 170% ресурсов Земли, чтобы покрыть свои потребности. Начиная со 2 августа, у жителей планеты формируется экологический долг за 2017 год.

Об этом в интервью ТАСС рассказал главный координатор WWF по программе "Зеленая экономика" Павел Боев.

"Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года. В 2015 году эта печальная дата пришлась на 13 августа, в 2016 - на 8, а в этом году - уже на 2 августа", - привел неутешительную статистику собеседник ТАСС.

Экологический долг - это перерасход возобновляемых биологических ресурсов: леса, морепродуктов, посевной площади, которые не смогут сами восстановиться за год. День экологического долга наступает, когда население Земли расходует все возобновляемые ресурсы, которые планета может воспроизвести без ущерба для себя.

Экологический долг начал формироваться в начале 1970-х. Тогда перерасход наблюдался только в отдельных странах, крупных промышленных городах. Сейчас, спустя 40 лет, экологический долг "висит" практически над каждым государством.

Экология и экономика

По словам специалиста WWF, разница между возобновлением и потреблением восполняется за счет постоянного снижения качества производимых товаров. Вещи, которыми мы пользуемся, постепенно становятся все более низкого качества, как и продукты питания. Эти факторы, по мнению Боева, ухудшают возможности экономического развития и приводят к социальной напряженности.

"Перерасход возможен лишь в течение непродолжительного времени и ценой истощения и ухудшения качества ресурсов. Это может иметь серьезные последствия для экономики. Уменьшение запасов природного капитала подрывает возможности экономического роста и обостряет социальное напряжение", - считает собеседник агентства.

Россия дышит лесом

Россия занимает 20-е место в мире по размеру экологического долга. Сравнительно невысокую позицию в этом рейтинге стране удается удерживать за счет невысокой плотности населения и сохранения большой площади лесов и ценных морских экосистем.

В частности, по данным Минприроды, на 2017 год 12,7% площади России занимают особо охраняемые природные территории разного уровня.

Основной вклад в отечественный экологический долг вносят выбросы парниковых газов или углеродный след. Павел Боев поделился с ТАСС статистикой по экологическим долгам страны.

"Самым значительным компонентом экологического следа России является углеродный след (68%) - по объему выбросов парниковых газов в атмосферу Россия находится на четвертом месте среди мировых государств. Что касается биоемкости, то с 1991 года среднедушевая биоемкость в стране колебалась в пределах между 6,5 гга (глобальных гектаров - прим. ТАСС) и 7,0 гга, увеличиваясь по мере роста площади лесов", - рассказал собеседник агентства.

Глобальный гектар - это условная территория площадью в один гектар, которая имеет среднюю для Земли способность производить ресурсы и принимать отходы. Это непосредственно связано с биоемкостью - параметром, который определяет, сколько именно глобальных гектаров нужно, чтобы удовлетворить потребности человека.

Технологии на страже окружающей среды

Уменьшить экологический долг помогут технологии, считают специалисты WWF. В фонде уверены, что перенос большей части экономики в цифровую сферу поможет снизить давление на экосистемы, помочь делу должны также возобновляемая энергетика и более эффективное использование ресурсов.

Немаловажно и изменение отношения к потребляемым товарам и услугам. Как отметил Боев, природа со всеми ее богатствами не должна восприниматься с точки зрения постоянной эксплуатации.

"Мы не считаем нормой товары, произведенные с применением детского труда. Или рабского. А вот браконьерская икра, паркет из краснокнижного дуба или говядина, для производства которой в Южной Америке вырубаются и выжигаются тропические леса, - все еще не считаются чем-то неприличным или неприемлемым", - сказал собеседник агентства.