Минюст и ФСИН не наделены правом конвоирования подсудимых из СИЗО

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минюст России и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не наделены правом конвоирования подсудимых из СИЗО, сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН РФ.

"В связи с распространением в СМИ недостоверной информации сообщаем следующее: Минюст России и ФСИН функциями по судебному конвоированию содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы осужденных и заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве не наделены", - уточнили в пресс-бюро.

Согласно пункту 14 статьи 12 федерального закона от 7 февраля 2011 № 3 "О полиции", обязанность конвоировать содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы осужденных и заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве и охранять указанных лиц во время производства процессуальных действий возлагается на полицию.

Ранее депутат Госдумы Михаил Старшинов заявлял о том, что функции по конвоированию заключенных были переданы от МВД в Минюст. В связи с этим депутат предложил обсудить возможность передачи полномочий обратно в полицию или Росгвардию. Таким образом, Минюст и ФСИН в своем заявлении опровергли слова Старшинова.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии.

Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.