Депутат предлагает обсудить распределение полномочий ведомств после стрельбы в Мособлсуде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов предлагает проанализировать межведомственное взаимодействие и обсудить распределение полномочий между органами власти после стрельбы в Мособлсуде.

"Это действительно беспрецедентный случай, когда организованная банда даже в суде попыталась совершить побег. Конечно, возникают вопросы, и я надеюсь, что будет проведено тщательное расследование по поводу того, как это было возможно, как договаривались между собой преступники, был ли у них единый план, поступала ли оперативная информация, а если нет, то почему", - сказал Старшинов во вторник журналистам.

Он уверен, что виновные понесут наказание. "В то же время не сомневаюсь, что будут оценены и действия сотрудников, в частности Росгвардии, которые в критический момент проявили мужество и профессионализм, не допустив жертв среди гражданских лиц", - сказал депутат.

"Вместе с тем после произошедшего стоит, наверное, задуматься и сделать серьезные выводы, в том числе и организационного плана - в части того, как у нас вообще обеспечена охрана судов и конвоирование заключенных", - считает Старшинов. Он напомнил, что в свое время эти функции были переданы от МВД в Минюст. "Значит, ведомство должно исполнять их эффективно и нести всю полноту ответственности", - подчеркнул политик.

"Однако почему-то до сегодняшнего дня конвоированием де-факто занимается полиция, а теперь, насколько я понимаю, Росгвардия, - констатировал депутат. - Если мы видим, что принятое тогда решение было неправильным, давайте вернем все на круги своя и сделаем, как было раньше".

Скупой платит дважды

В связи с этим Старшинов напомнил, что реформа по передаче уголовно-исполнительной системы от МВД в Минюст была проведена в 90-е годы в рамках обязательств России при вступлении в Совет Европы. "По сути, мы сами разрушили целостную систему, причем руководствуясь не своими интересами, а в угоду требованиям европейцев. Тех самых, что сейчас устраивают вакханалию русофобии в ПАСЕ", - указал он.

"При этом у нас целый ряд чиновников и не так давно рьяно доказывали, что, дескать, надо отказаться от полицейских в судах, передать их охрану другим структурам, суды в ответ стали создавать чуть ли не собственную охрану, потому что осознают всю сложность положения. Параллельно происходило бесконечное сокращение полиции", - продолжил парламентарий.

По его мнению, "эти шарахания и непродуманные решения - и прежде всего огульное сокращение ведомств силового блока - зачастую приводят к печальным последствиям". "Несмотря на все попытки проведения реформ, никакого кардинального улучшения работы этих служб мы не видим", - полагает политик.

Также, на его взгляд, следует отдельно обсудить, насколько нужно увеличить численность личного состава и дополнительное финансирование. Также депутат предлагает подумать об иных мерах для того, чтобы те функции, которые сейчас переданы в Росгвардию, выполнялись безупречно.

"Нужно предметно обсудить, как осуществляется взаимодействие между разными ведомствами, останется ли конвойная служба в системе Минюста или этим теперь будет заниматься Росгвардия, - считает он. - Иными словами, необходимо принимать реальные меры для того, чтобы ситуация в этой сфере соответствовала имеющимся вызовам и угрозам, а не идти на поводу у тех, кто считает, что "силовиков надо максимально сократить и по возможности платить им поменьше денег". "Скупой платит дважды", - заключил Старшинов.

Стрельба в Мособлсуде

Во вторник в 13:50 мск двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, 17 убийствах и других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии.

Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.