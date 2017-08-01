Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Случаи стрельбы с человеческими жертвами в российских судах. Досье

Биографии и справки
1 августа, 18:54 UTC+3

1 августа 2017 г. в здании Московского областного суда пять подсудимых обезоружили конвой и открыли стрельбу. Три преступника были ликвидированы, двое задержаны

Поделиться
Материал из 1 страницы
У здания Московского областного суда, где произошла перестрелка

У здания Московского областного суда, где произошла перестрелка

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2017 г. в здании Московского областного суда пять подсудимых отобрали оружие у конвоя и открыли стрельбу. По данным ГУМВД по Москве, все они принадлежали к так называемой банде GTA.

Трех нападавших ликвидировали, еще двое были обезоружены и задержаны. В ходе стрельбы ранение получили два полицейских и военнослужащий Росгвардии.

Смотрите также
Машина Следственного комитета РФ у здания Мособлсуда, где произошла перестрелка

Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев стрельбы в российских судах. Поскольку суды являются хорошо охраняемыми объектами, подобные инциденты крайне редки: с 1991 г. сообщалось всего о двух случаях, приведших к гибели людей.

11 января 1993 г. в здании Верховного суда Дагестана, где шел процесс над чеченцами - братьями Хамзотовыми, которых в обвиняли в убийстве, - группа людей открыла стрельбу из автоматов. Охранявшие судебное заседание солдаты внутренних войск МВД России ответным огнем ранили двух нападавших, один из которых от полученных ранений вскоре скончался. Остальные нападавшие захватили трех заложников и попытались скрыться, но вскоре были задержаны и обезоружены сотрудниками ГАИ.

Все преступники оказались жителями Чечни, некоторые из них имели при себе удостоверения высокопоставленных сотрудников охраны президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. В результате ЧП огнестрельные ранения получили рядовой внутренних войск В. Бурдинский и адвокат И. Игнатьева. Кроме того, рядовой Ю. Колесниченко был травмирован горячим паром из поврежденной при стрельбе трубы центрального отопления. Хамзотовы не пострадали.

В 1994 г. суд в Ростове-на-Дону установил, что нападавшие спланировали атаку для расправы над братьями Хамзотовыми на почве кровной мести. Подсудимые были приговорены к различным срокам заключения - от 9 до 14 лет.

25 февраля 2004 г. в Братском городском суде Иркутской области два сотрудника милиции, подозревавшиеся в избиении подследственного, устроили стрельбу после оглашения приговора. Когда им объявили вердикт - 7 лет лишения свободы - первый обвиняемый, старший сержант Алексей Клюкин попытался покончить с собой с помощью табельного оружия, но остался жив.

Второй подозреваемый, сержант Дмитрий Петунин, достал гранату и угрожал ее взорвать. После переговоров с руководством УВД он согласился выехать за город, где выбросил гранату и покончил с собой. Оружие находилось у обвиняемых потому, что милиционеры на период следствия не были уволены со службы. Впоследствии Клюкина пытались осудить за попытку покушения на судью, вынесшую ему приговор в 2004 г., однако решением суда присяжных 12 апреля 2005 г. бывший милиционер был оправдан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нападение банды GTA в Мособлсуде
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
11
Армейские международные игры. Досье
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама