Случаи стрельбы с человеческими жертвами в российских судах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2017 г. в здании Московского областного суда пять подсудимых отобрали оружие у конвоя и открыли стрельбу. По данным ГУМВД по Москве, все они принадлежали к так называемой банде GTA.

Трех нападавших ликвидировали, еще двое были обезоружены и задержаны. В ходе стрельбы ранение получили два полицейских и военнослужащий Росгвардии.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев стрельбы в российских судах. Поскольку суды являются хорошо охраняемыми объектами, подобные инциденты крайне редки: с 1991 г. сообщалось всего о двух случаях, приведших к гибели людей.

11 января 1993 г. в здании Верховного суда Дагестана, где шел процесс над чеченцами - братьями Хамзотовыми, которых в обвиняли в убийстве, - группа людей открыла стрельбу из автоматов. Охранявшие судебное заседание солдаты внутренних войск МВД России ответным огнем ранили двух нападавших, один из которых от полученных ранений вскоре скончался. Остальные нападавшие захватили трех заложников и попытались скрыться, но вскоре были задержаны и обезоружены сотрудниками ГАИ.

Все преступники оказались жителями Чечни, некоторые из них имели при себе удостоверения высокопоставленных сотрудников охраны президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. В результате ЧП огнестрельные ранения получили рядовой внутренних войск В. Бурдинский и адвокат И. Игнатьева. Кроме того, рядовой Ю. Колесниченко был травмирован горячим паром из поврежденной при стрельбе трубы центрального отопления. Хамзотовы не пострадали.

В 1994 г. суд в Ростове-на-Дону установил, что нападавшие спланировали атаку для расправы над братьями Хамзотовыми на почве кровной мести. Подсудимые были приговорены к различным срокам заключения - от 9 до 14 лет.

25 февраля 2004 г. в Братском городском суде Иркутской области два сотрудника милиции, подозревавшиеся в избиении подследственного, устроили стрельбу после оглашения приговора. Когда им объявили вердикт - 7 лет лишения свободы - первый обвиняемый, старший сержант Алексей Клюкин попытался покончить с собой с помощью табельного оружия, но остался жив.

Второй подозреваемый, сержант Дмитрий Петунин, достал гранату и угрожал ее взорвать. После переговоров с руководством УВД он согласился выехать за город, где выбросил гранату и покончил с собой. Оружие находилось у обвиняемых потому, что милиционеры на период следствия не были уволены со службы. Впоследствии Клюкина пытались осудить за попытку покушения на судью, вынесшую ему приговор в 2004 г., однако решением суда присяжных 12 апреля 2005 г. бывший милиционер был оправдан.