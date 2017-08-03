Конфедерация труда выступила против депортации журналиста "Новой газеты"

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Конфедерация труда России (КТР) против выдворения журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз) в Узбекистан, поскольку его мать является гражданкой России и нуждается в помощи сына. Об этом сообщается на сайте КТР со ссылкой на президента организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Бориса Кравченко.
"В этой ситуации депортация Али Феруза является неоправданной и бессмысленной жестокостью. По сути, речь идет о насильственном разделении семьи, которая может привести к человеческой трагедии", - приводятся в сообщении слова Кравченко.
В КТР "с уважением относятся к журналистской работе Нурматова, одного из немногих журналистов, освещающих проблемы трудовых мигрантов в России", отмечается в сообщении.
Худоберди Нурматов приговорен Басманным судом к выдворению из России за нарушение миграционного законодательства. В защиту журналиста уже выступили редакция "Новой газеты" и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в котором считают, что депортация Нурматова противоречит статье 38 Конституции РФ и статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.