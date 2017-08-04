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Все населенные пункты Ненецкого АО получат скоростной интернет через два года

Общество
4 августа, 15:08 UTC+3 область). 4, августа. / ТАСС

Сейчас единственный канал оптоволоконной связи в регионе идет со стороны республики Коми

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ, 4 августа. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет планируется подключить во всех населенных пунктах Ненецкого автономного округа через два года, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Игорь Кошин.

"У нас в Нарьян-Маре есть оптика (оптоволоконный кабель - прим. ТАСС), но она идет со стороны Коми. Сейчас со стороны запада (и Архангельской области) мы тянем еще одну, и тогда мы закольцуем полностью. Где-то оптика пойдет, где-то радиорелейка (радиорелейные линии - прим. ТАСС) от этой оптики, тогда у нас будут все населенные пункты с высоким качеством связи. Дайте на это два года", - сказал Кошин на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

По данным властей, в настоящее время магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами Интернета, телевидения, а также телефонной связи. Канал связи, идущий из Коми, - единственный. При повреждении кабеля в НАО пропадает широкополосный доступ к сети Интернет и кабельному телевидению. 3 июля регион на 13 часов остался без интернета и с ограниченной телефонной связью из-за несанкционированных земляных работ в Коми, в результате которых был оборван кабель.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов" и другие. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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