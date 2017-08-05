Работа системы оплаты парковки через смс-сообщение восстановлена в Москве

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работа системы оплаты парковки и пополнения парксчета по смс-сообщениям восстановлена в Москве после сбоя. Об этом сообщает "Московский паркинг" в своем микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось, что 4 августа с 19:00 были временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через смс-сообщения.
Оплата парковки и пополнение парксчета через смс восстановлены. При пополнении парксчета через моб. приложение наблюдаются задержки.— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 5 августа 2017 г.
"Оплата парковки и пополнение парксчета через смс-сообщения восстановлены. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что при пополнении парксчета через мобильное приложение наблюдаются задержки.
Для оплаты водителям рекомендуют пользоваться смс-сообщениями, паркоматами, личным кабинетом на parking.mos, либо использовать мобильное приложение при достаточном балансе парксчета.