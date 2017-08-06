Открытие памятника погибшему в Пальмире Герою России. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
В Италии в городе Вальи-Сотто (Тоскана) проходит торжественная церемония открытия памятника Герою России Александру Прохоренко, погибшему под Пальмирой.
Церемония проходит в присутствии российских дипломатов и сотрудников корпуса военных атташе.
Статуя установлена в разбитом два года назад на берегу озера Парке чести и бесчестия. В части парка, посвященной чести, уже установлено несколько монументов, среди которых памятник погибшему в Ираке в 2004 году итальянцу Фабрицио Куаттрокки. Бесчестие же олицетворяет карикатурная статуя капитана Франческо Скеттино, по чьей вине в 2012 году затонул круизный лайнер Costa Concordia.
Ростовую статую солдата выполнил по заказу мэрии французский скульптор, работающий в местных мастерских. Цельный кусок белого мрамора, который добывается в окрестностях Вальи, предоставила городская администрация.
Александр Прохоренко погиб в 2016 году при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам ИГ в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен на родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.