Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку

Нагасаки — второй японский город, пострадавший от американской атомной бомбардировки в 1945 году, — я посетил впервые. Внимание мировой общественности в первую очередь обращено на Хиросиму, пострадавшую от атомного удара первой. О ней ТАСС рассказывал в предыдущем репортаже. Именно в Хиросиме с историческими визитами побывали бывшие президент США Барак Обама и государственный секретарь Джон Керри. Трагедия Нагасаки оказалась второй, что невольно заставляет кого-то воспринимать ее менее остро. Но совсем неважно, к которому из двух городов приковано больше внимания, главное, чтобы об атомной бомбардировке Нагасаки узнало как можно больше людей, думал я, пока автобус вез меня по улочкам города с населением чуть больше 400 тыс. человек. Но я чувствовал, что мысли об определенной второстепенности Нагасаки мучают не только меня, и что я просто обязан узнать, как к этому относятся в самом городе.

Навеки последние

Автобус подъехал к зданию муниципалитета Нагасаки, которое по совместительству служит и мэрией города. Ожидая мэра Томихису Тауэ, я сразу отметил скромность зала приемов — обыкновенная казенная мебель, скромные настенные часы. Невольно вспомнилось богатое убранство зала приемов мэрии города Хиросима, где мне также довелось побывать. Неужели перенесшие одинаковые мучения города имеют столь разный социальный статус?

Томихиса Тауэ сразу произвел на меня приятное впечатление. Он был приветлив и с большим энтузиазмом рассказывал о Договоре о запрещении ядерного оружия, принятом летом на международной конференции в ООН. Мэр искренне сетовал на то, что центральные власти Японии отказались от участия в переговорах по этому договору.

Развернуть Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ © Игорь Беляев/ТАСС Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ © Игорь Беляев/ТАСС

Оставаясь под "ядерным зонтиком" США, Япония не принимала участие в переговорах по этом договору, и можно сказать наверняка — не подпишет его предстоящей осенью. В этом заключается печальное противоречие ситуации для Японии — с одной стороны, будучи единственным в мире государством, испытавшем на себе ужас ядерного оружия, страна всесторонне выступает за общемировое ядерное разоружение. С другой, имея договор о взаимной безопасности с США, Япония не может присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия или даже принять участие в его обсуждении. Согласно официальной позиции японского МИД, принятие договора без вовлечения в переговорный процесс ядерных держав, лишь усугубит разногласия с этими странами и никак не поможет построению безъядерного мира. Мэр Нагасаки не согласен с этой позицией — Томихиса Тауэ уверен, что именно Япония, пережившая атомные бомбардировки, должна возглавить дискуссию и встать во главе антиядерного движения.

Прошлогодний визит Барака Обамы в Хиросиму подарил сторонникам антиядерного движения надежду. Он продемонстрировал, что даже США, которые являются ядерной державой, готовы рассматривать возможность создания мира без этого страшного оружия. Однако нынешний президент Дональд Трамп еще на стадии предвыборной компании дал понять, что по-другому относится к этому вопросу. Он неоднократно допускал возможность того, чтобы Япония и Южная Корея обзавелись собственным ядерным арсеналом для защиты от КНДР. Подобные заявления Трампа холодным ушатом окатывали японский политический истеблишмент, которому приходилось оперативно подчеркивать, что Япония никогда не откажется от своего безъядерного принципа "трех не" — не владеть, не производить, не ввозить на территорию страны ядерное оружие.

По ходу общения с мэром Нагасаки я понял, что этому человеку можно задать тот некорректный и, может быть, даже грубый вопрос, который столько лет не давал мне покоя — каково это, быть "вторыми" после Хиросимы.

Мы не придаем значения тому, что мы "вторые". Это совершенно разные трагедии — их просто невозможно сравнивать. Но мы сделаем все для того, чтобы навсегда остаться последними. Последними, кто пережил на себе атомную бомбардировку



Мэр Нагасаки Томихису Тауэ

Не простили, но побороли ненависть

В музее атомной бомбардировки Нагасаки меня ждал "хибакуся" по имени Минору Мориути — вице-президент совета переживших атомную бомбардировку жителей Нагасаки. В день бомбардировки Нагасаки восьмилетний Мориути находился почти в пяти километрах от эпицентра взрыва. Все шесть его двоюродных братьев, живших ближе, скончались от последствий радиационного облучения. Подробный рассказ "хибакуся" в очередной раз заставил меня задуматься о том, сколько раз этим людям приходилось вспоминать и говорить о том, что любой человек постарался бы навсегда забыть, с одной лишь целью — донести до людей правду о том, что произошло в августе 1945. Сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, какой ужас несет с собой ядерной оружие.

Развернуть "Хибакуся" Минору Мориути © Игорь Беляев/ТАСС "Хибакуся" Минору Мориути © Игорь Беляев/ТАСС

Общаясь с "хибакуся", я отчетливо видел, что эти рассказы заставляют их переживать те страшные эмоции заново: их голос дрожал, а по щекам текли слезы. Но я понимал, что должен задать тот самый вопрос еще раз: как японцы смогли простить США за атомные бомбардировки, как смогли побороть ненависть в сердце?

"Сам факт того, что на наши города сбросили атомные бомбы — мы не можем простить США за это. Но вот что я чувствовал тогда, будучи маленьким ребенком: мы были побеждены, полностью и безоговорочно. Простые люди страдали — нам было нечего есть, у нас не было нормальной одежды. И мы боялись, действительно боялись США. Но я хорошо помню день, когда я, вместе с другими ребятами, стоял на железнодорожной платформе, от которой отходил поезд с американскими военными. И эти солдаты из окон протягивали нам шоколадки, печенье, жевательную резинку — вещи, которые мы никогда в жизни не видели. После войны американские солдаты действительно хорошо относились к нам — и со временем ненависть в моем детском сердце исчезла", — поделился Мориути.

Я понимал, что не могу ненавидеть тех людей, которые каждый день присылают нам еду, вещи. Которые каждый день помогают японским людям спастись от голода. Ненависть в моем сердце исчезла, потому что я увидел, что такое мир. Повторюсь, мы не можем простить США за сам факт атомной бомбардировки, но мы смогли побороть ненависть, смогли обрести мир и гармонию



"Хибакуся" Минору Мориути

Забвение — это страшно

В Японии, как и во многих других странах, существует проблема безразличного отношения молодого поколения к истории своей страны. События 72-летней давности для многих юных японцев — это что-то из совершенно другой эпохи. Японские учебники подробно рассказывают о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Но любой преподаватель знает, если ученик не питает интереса к предмету, никакой учебник не вызовет отголоска в его сердце. С каждым годом становится все меньше очевидцев тех страшных событий, которые могут донести до следующего поколения свою историю. И забвение, которому может быть предана история страны, — это действительно страшно.

"Мы часто проводим на улицах различные социологические опросы, исследования. И с ужасом для себя узнаем, что есть молодые люди, даже у нас здесь, в Нагасаки, которые не могут ответить, что произошло 9 августа 1945 года. Это самое страшное", — отметил Минору Мориути.

Что сделать, чтобы молодое поколение заинтересовалось своими корнями, историей своей страны? В поисках ответа я отправился туда, где можно пообщаться с молодежью — в университет Нагасаки.

Молодое поколение

При университете работает специальный Исследовательский центр по ядерному разоружению, который, как следует из названия, занимается изучением возможности отказа мировых держав от ядерного оружия. Директор центра Тацудзиро Судзуки долго и подробно рассказывал мне, что удалось сделать мировому сообществу в деле ядерного разоружения за последние десятилетия. С воодушевлением отмечал он и прогресс в виде недавнего заключения Договора о запрещении ядерного оружия. Ежегодно центр публикует сотни докладов, статистических данных, проводит десятки масштабных исследований, общая цель которых — призвать мировое сообщество к ядерному разоружение. Слушая профессора Судзуки, я с грустью отмечаю, что все это похоже на борьбу с ветряными мельницами, потому что, глядя на современную геополитическую ситуация в мире, на постоянно растущую напряженность, серьезно говорить о перспективах общемирового ядерного разоружения практически не приходится.

Да, ситуация выглядит очень сложной. Перспективы того, что в ближайшем будущем удастся добиться цели по созданию мира без ядерного вооружения, крайне размыты. Но если никто ничего не будет делать, проблема вряд ли решится сама по себе Директор Исследовательского центра по ядерному разоружению Тацудзиро Судзуки

В перерыве между парами к нам присоединились трое студентов — членов основанной в 2013 году Молодежной делегации Нагасаки при Совете Нагасаки за ядерное разоружение. Молодые ребята принимают участие в конференциях по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, встречаются со специалистами в этой области, общаются с молодежью других стран. В ходе заграничных поездок они рассказывают о трагедиях Хиросимы и Нагасаки, о том, как в Японии относятся к ядерному разоружению, о том, почему для них эта тема так важна. Вернувшись домой, они делятся полученными знаниями со своими сверстниками в Японии, стараясь заинтересовать как можно больше молодых японцев этой тематикой.

Развернуть Члены Молодежной делегации Нагасаки © Игорь Беляев/ТАСС Члены Молодежной делегации Нагасаки © Игорь Беляев/ТАСС

Простые японские студенты, которые внешне ничем не отличаются от своих сверстников. Но что-то побудило их углубиться в эту тему. Что-то движет этими ребятами, для которых 9 августа 1945 года —- это не безымянная дата. 22-летняя Ханако Мицуока рассказала, почему эта тема стала для нее столь важной: "Каждый год в школах Нагасаки проходят памятные мероприятия, приуроченные к атомной бомбардировке. Дети встречаются с "хибакуся" и слушают их рассказы. Но увы, реальность такова, что многим детям надоедает слушать одни и те же истории вновь и вновь. Похожая ситуация складывается и с более взрослыми ребятами. Да, мы как члены Молодежной делегации Нагасаки, как говорится, "в теме". Каждый день мы так или иначе соприкасаемся с событиями тех лет, мы питаем к ним живой интерес. Но многим это уже совершенно неинтересно. Это большая проблема. С другой стороны, очень часто мы встречаемся с молодежью из других городов, не из Хиросимы или Нагасаки, которые живо интересуются этой проблемой".

Примечательно, что сама Мицуока не из Нагасаки — она переехала сюда несколько лет назад, когда поступила в университет. В первые летние каникулы она отправилась с семьей за границу. Когда иностранцы слышали, что она приехала из Нагасаки, ее сразу начинали расспрашивать про атомную бомбардировку, но она не могла дать конкретных и подробных ответов на многочисленные вопросы.Это вызвало в девушке жгучее чувство стыда.

Мне было очень стыдно. Я поняла, что жить в Нагасаки и ничего не знать об истории города, о событиях тех лет — совершенно безответственно. Тогда же я решила, что должна не только узнать как можно больше, но и донести эти знания до всех людей. Так я и стала членом Молодежной делегации Нагасаки Студентка Ханако Мицуока

Возможно, именно такие ребята, как Ханако Мицуока, могут помочь победить безразличие со стороны молодежи. Правительственные программы, дополнительные уроки истории в школах — такой подход, вероятно, приносит свои плоды. Но только сами люди способны зажечь интерес в других людях, вызвать отголоски в их сердцах.

Память будет жить

Встреча с японскими студентами завершила мою поездку в Хиросиму и Нагасаки на оптимистической ноте. Ребята показали мне, что среди молодого японского поколения есть те, кому не все равно. Я почувствовал: страхи "хибакуся", что история атомных бомбардировок будет предана забвению, преждевременны. Пока в Японии есть такие ребята, память будет жить.

В последние годы в политическом, общественном и медийном пространстве все чаще стали появляться высказывания о возможности применения тем или иным государством ядерного оружия. Ядерная война для многих — что-то абстрактное. Как часто мы сами небрежно используем сочетание "Хиросима и Нагасаки" в качестве эпитета, обозначающего масштабные разрушения? Посещение этих двух японских городов, знакомство с дошедшими до наших дней экспонатами музеев, фото и видеохроникой, а главное — беседа с людьми, пережившими те страшные события, навсегда отбивают желание даже в шутку предполагать возможность применения ядерного оружия.

Развернуть Репродукция стены католического храма в Нагасаки, разрушенного ядерным ударом © Игорь Беляев/ТАСС Репродукция стены католического храма в Нагасаки, разрушенного ядерным ударом © Игорь Беляев/ТАСС

Атомные бомбардировки — это не только боль и память Японии, это боль и память всего человечества. Научный прогресс подарил миру самое бесчеловечное и разрушительное оружие. Чтобы осознать это, достаточно просто проявить интерес к событиям августа 1945 года. Жители Хиросимы и Нагасаки, возродившие свои города из пепла, знают, что покуда жива память о тех событиях, будет жить и надежда. Надежда на то, что наш мир никогда не увидит повторения этих трагедий.

Игорь Беляев