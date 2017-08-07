Миндзрав: уровень рождаемости в Якутии в 1,7 раза превышает смертность

ЯКУТСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Тенденция естественного прироста населения в Якутии сохраняется, уровень рождаемости в 1,7 раза превышает смертность по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщила замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.

"По демографической ситуации Якутия входит в 10 лучших регионов страны и занимает первое место на Дальнем Востоке. Но по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, у нас идет снижение рождаемости на 706 детей. Это тревожная тенденция", - подчеркнула она.

По словам замминистра, этому есть объективные объяснения. "Мы вместе со всей страной проходим демографическую яму, которая образовалась в 90-х годах прошлого века. В то время родилось мало детей, и сейчас они находятся в фертильном возрасте, но их намного меньше, чем детей, которые родились в 80-е годы", - пояснила Вербицкая.

Для того, чтобы не допустить дальнейшего снижения демографических показателей Минздравом республики сделан упор на увеличение количества ЭКО и снижение абортов. "Нами составлен полный реестр семей, которые ходят иметь детей посредством ЭКО, и мы плотно с ними работаем. В этом году приглашены специалисты из Москвы, которые будут проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения", - сказала замминистра.

Так, общий уровень эффективности ЭКО в Якутии за пять лет удалось увеличить с 17% до 30%. "Мы стремимся к 50% эффективности", - добавила Вербицкая.

Кроме того, Минздрав республики готов поддержать инициативу запрета абортов по немедицинским показаниям. "По последним данным, в республике ежегодно проводятся 7 тыс. абортов на 16 тыс. родов, и эта цифра очень медленно снижается. Хотя для сравнения в 2005 году проводилось 22 тыс. абортов на 13 тыс. родов. Нам удалось преломить эту негативную ситуацию, но мы не можем себе позволить терять 7 тыс. потенциальных граждан своей страны", - сказала она.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Якутске выездное совещание по безопасности. Патрушев обсудил с главами субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств ход реализации государственной миграционной политики и дополнительные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации.

"Численность населения Дальнего Востока необходимо увеличить за счет роста рождаемости, сокращения уровня смертности и формирования устойчивого притока населения из других регионов страны", - сообщил в понедельник Патрушев.

"Важно также обеспечить дополнительные стимулы для "закрепления" молодежи. Надо также придать новый импульс реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в РФ, проживающих за границей", - сказал он.

По словам Патрушева, все это требует реализации дополнительных комплексных мер, в том числе тех, которые предусмотрены в недавно утвержденной правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года.