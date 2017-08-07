Михаил Гусман считает, что совет блогеров может помочь власти лучше понимать молодежь

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 7 августа. / ТАСС/. Работа так называемого совета блогеров, первое заседание которого в июне прошло в Госдуме, может помочь власти понять молодежь и говорить с ней на одном языке. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в понедельник на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Может быть, надо как-то попытаться ближе познакомиться с тем языком, на котором молодежь сегодня общается между собой. И в этом смысле слова я очень позитивно оцениваю эту идею [создание совета блогеров], но это, как я считаю, только первый шаг к пониманию", - отметил Михаил Гусман.

Он уточнил, что одной из предпосылок для создания совета стали прошедшие в Госдуме слушания, посвященные молодежной политике. Участие в них приняла блогер Саша Спилберг, поразившая аудиторию заявлением о том, что имеет 3 млн подписчиков (по состоянию на август 2017 года на ее канал в YouTube подписано более 5 млн человек).

"И это произвело впечатление, потому что сегодня ни одно СМИ не имеет 3 млн подписчиков. Я не буду оценивать качество ее блога и ее как блогера, но взрослые дяди и тети, которые в этот момент были Госдуме, задумались, а на том ли языке сегодня разговаривают с молодежью", - сказал Гусман.

Первое заседание так называемого совета блогеров, организованное самым молодым депутатом Госдумы Василием Власовым, прошло в нижней палате парламента 19 июня 2017 года. В нем приняли участие некоторые известные в российском сегменте интернета авторы. В ходе встречи вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что площадка для регулярных встреч блогеров будет создана при комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Интернет и журналистика

Гусман также ответил на вопросы участников форума о будущем журналистики в условиях активного развития интернета. По его мнению, необходимо разделять любительские публикации в социальных сетях и работу профессионалов.

"Журналистика - это совершенно иная профессиональная среда. Прежде всего, потому что в интернете комментарии, как правило, анонимны, и в силу этого безответственны. За любым сообщением нашего агентства и любого классического информационного агентства стоит конкретный журналист, который отвечает своей профессиональной совестью, своей личной порядочностью и перед всем агентством, и перед всеми за ту информацию, которую он передает", - сказал он.

"К сожалению, профессия эта [журналиста] немножко размывается именно за счет того, что каждый кто ни попадя называет себя журналистом, и у общества складывается мнение о том, что так и есть... Не всякий, кто называет себя журналистом, на мой взгляд, имеет право на это. Я не говорю о том, что надо обязательно закончить факультет журналистики, я не говорю, что надо иметь сугубо журналистское образование, но человек, занимающийся журналистикой, должен заниматься этим профессионально и уважать свою профессию", - добавил Гусман.

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи.