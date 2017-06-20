Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежный парламент при Госдуме предложил блогерам снять видео о трудовом дне депутата

Общество
20 июня, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Председатель Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Молодежном парламенте Илья Зотов заявил, что Совет выступит в качестве связующего звена между блогерами и политиками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Молодежный парламент при Госдуме предложил блогерам провести день с депутатом и рассказать о работе парламентариев в своих видеоблогах.

"Мы предлагаем каждому из вас провести день с депутатом и снять некий видеоролик о его работе - показать, как действительно выглядит этот день", - сказал во вторник председатель Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Молодежном парламенте Илья Зотов в ходе выступления на первом заседании Совета в нижней палате.

Зотов пояснил, что Совет выступит в качестве связующего звена между блогерами и политиками, однако добавил, что "депутаты пока не давали своего согласия на это предложение", поскольку оно было "впервые озвучено".

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ответил, что "депутатам стоит всерьез подумать" над этим предложением, обратив внимание на присутствие на заседании пранкеров Владимира Кузнецова (по прозвищу Вован) и Алексея Столярова (Лексус). "Потому что здесь за столом в том числе сидят и такие видеоблогеры, с которыми лучше встречаться, чем они будут звонить на телефон и общаться с вами разными голосами", - пошутил депутат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
4
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
5
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие сутки
6
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
7
"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России
Темы дня
Загрузка...
Реклама