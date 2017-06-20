Молодежный парламент при Госдуме предложил блогерам снять видео о трудовом дне депутата

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Молодежный парламент при Госдуме предложил блогерам провести день с депутатом и рассказать о работе парламентариев в своих видеоблогах.

"Мы предлагаем каждому из вас провести день с депутатом и снять некий видеоролик о его работе - показать, как действительно выглядит этот день", - сказал во вторник председатель Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Молодежном парламенте Илья Зотов в ходе выступления на первом заседании Совета в нижней палате.

Зотов пояснил, что Совет выступит в качестве связующего звена между блогерами и политиками, однако добавил, что "депутаты пока не давали своего согласия на это предложение", поскольку оно было "впервые озвучено".

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ответил, что "депутатам стоит всерьез подумать" над этим предложением, обратив внимание на присутствие на заседании пранкеров Владимира Кузнецова (по прозвищу Вован) и Алексея Столярова (Лексус). "Потому что здесь за столом в том числе сидят и такие видеоблогеры, с которыми лучше встречаться, чем они будут звонить на телефон и общаться с вами разными голосами", - пошутил депутат.