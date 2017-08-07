Роскомнадзор: число обращений о защите персональных данных снизилось почти на 7%

Красные против белых: история противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Реала"Спорт 7 августа, 17:41
Минтранс считает целесообразной продажу всей доли РЖД в "Трансконтейнере"Транспорт 7 августа, 17:27
"Ницца" объявила о подписании контракта с голландским футболистом СнейдеромСпорт 7 августа, 17:26
Объем ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты за 7 месяцев сократился на 8%Транспорт 7 августа, 17:20
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведенияЭкономика и бизнес 7 августа, 17:02
Завершился международный фестиваль "ФОТОПАРАД в Угличе"Новости партнеров 7 августа, 16:54
В Псковской области разработают проект транспортно-логистического хабаТранспорт 7 августа, 16:54
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в БородинеВ стране 7 августа, 16:50
УЕФА наказал "Партизан" проведением двух еврокубковых матчей без зрителейСпорт 7 августа, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор в первом полугодии 2017 года получил на 6,8% меньше жалоб от граждан и юридических лиц на нарушения в сфере защиты персональных данных. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"В первом полугодии 2017 года в адрес Роскомнадзора и его территориальных органов поступило более 16 тыс. обращений граждан и юридических лиц по тематике защиты прав субъектов персональных данных (на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года)", - говорится в сообщении. "По результатам рассмотрения жалоб доводы заявителей подтвердились в 6,9% случаев", - отметили в ведомстве.
Более 90% обращений касаются действий операторов, связанных с незаконной обработкой персональных данных.
"Наибольшее количество обращений граждан - 91,2% - составили жалобы на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных. В 8,3% обращений содержатся просьбы разъяснить отдельные положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Оставшиеся 0,5% обращений касаются обжалования действий территориальных органов Роскомнадзора", - сообщили в пресс-службе.
Чаще всего люди жаловались на кредитные организации, ведомства ЖКХ, владельцев интернет-сайтов, в том числе и социальные сети, а также коллекторские агентства.