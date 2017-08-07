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Роскомнадзор: число обращений о защите персональных данных снизилось почти на 7%

Общество
7 августа, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Большинство обращений граждан касались действий операторов, которые, по их мнению, незаконно обрабатывали персональные данные

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор в первом полугодии 2017 года получил на 6,8% меньше жалоб от граждан и юридических лиц на нарушения в сфере защиты персональных данных. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В первом полугодии 2017 года в адрес Роскомнадзора и его территориальных органов поступило более 16 тыс. обращений граждан и юридических лиц по тематике защиты прав субъектов персональных данных (на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года)", - говорится в сообщении. "По результатам рассмотрения жалоб доводы заявителей подтвердились в 6,9% случаев", - отметили в ведомстве.

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Более 90% обращений касаются действий операторов, связанных с незаконной обработкой персональных данных.

"Наибольшее количество обращений граждан - 91,2% - составили жалобы на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных. В 8,3% обращений содержатся просьбы разъяснить отдельные положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Оставшиеся 0,5% обращений касаются обжалования действий территориальных органов Роскомнадзора", - сообщили в пресс-службе.

Чаще всего люди жаловались на кредитные организации, ведомства ЖКХ, владельцев интернет-сайтов, в том числе и социальные сети, а также коллекторские агентства.

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