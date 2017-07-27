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Роскомнадзор сможет штрафовать за нарушения закона о персональных данных

Экономика и бизнес
27 июля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

По словам замначальника управления Роскомнадзора Альфии Гафуровой, в случае правонарушения компании по решению суда получат предупреждение или будут вынуждены заплатить штраф от 6 до 75 тыс. руб.

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© Morris MacMatzen/Getty Images

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор сможет инициировать дела об административных правонарушениях в сфере сохранности персональных данных вместо правоохранительных органов. Об этом в четверг заявила заместитель начальника управления Роскомнадзора Альфия Гафурова.

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"Теперь у Роскомнадзора появились полномочия по возбуждению дела об административном правонарушении. Полномочия были переданы от прокуратуры Роскомнадзору", - сказала Гафурова. Она уточнила, что новая редакция ст. 13 ч. 11 КоАП, касающаяся персональных данных, предполагает семь дополнительных случаев возникновения административной ответственности оператора обработки персональных данных. В случае правонарушения компании по решению суда получат предупреждение или будут вынуждены заплатить штраф от 6 до 75 тыс. руб., в зависимости от того, какие требования не были соблюдены.

Новые составы административных правонарушений, появившиеся в статье, предполагают, в том числе, ответственность государственных или муниципальных органов за несоблюдение требований или методов по обезличиванию персональных данных, а так же ответственность всех компаний за невыполнение в указанный срок требования субъекта персональных данных об уточнении, блокировании или уничтожении сведений о нем.

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении будет приниматься Роскомнадзором в результате проверочных мероприятий, систематического наблюдения, а так же на основе обращений граждан. По данным ведомства, в первой половине 2017 года те или иные нарушения закона "О персональных данных" были выявлены в ходе 67% проверок.

Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях" был одобрен Советом Федерации 1 февраля этого года и вступил в силу с 1 июля.

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