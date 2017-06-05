Роскомнадзор за два года заблокировал по решению суда 313 сайтов с персональными данными

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор на основании судебных решений за два года заблокировал 313 сайтов с персональными данными россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"С момента действия Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных внесено 313 записей на основании судебных решений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для ограничения доступа к сайтам-нарушителям послужило размещение персональных данных граждан на ресурсах, предоставляющих доступ к такой информации неограниченному кругу лиц в отсутствие правовых оснований. "Большую часть сайтов можно классифицировать как телефонные справочники, сайты с копией личной информации интернет-пользователей из социальных сетей, сайты с доступом к персональной информации российских автовладельцев, используя номер автомобиля", - уточняется на сайте ведомства.

Меры в виде блокировки интернет-страниц направлены на профилактику правонарушений в сфере персональных данных, говорится в сообщении Роскомнадзора. "Они представляют собой стимул к соблюдению операторами законодательства в области персональных данных. Применение данного инструмента в деятельности уполномоченного органа является уникальным в международной правовой системе регулирования сферы защиты персональных данных", - отмечают в Роскомнадзоре.